https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/prof-dr-naci-gorur-7nin-uzerinde-deprem-uyarisi-yapmisti-deprem-senaryosu-uygulandi-1087401957.html

Prof. Dr. Naci Görür '7'nin üzerinde deprem' uyarısı yapmıştı: Deprem senaryosu uygulandı

Prof. Dr. Naci Görür '7'nin üzerinde deprem' uyarısı yapmıştı: Deprem senaryosu uygulandı

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sıklıkla endişelendirdiğine dikkat çektiği Bingöl için harekete geçildi. Bingöl’de beklenen olası 7 ve üzerindeki depremler... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T09:53+0300

2024-08-29T09:53+0300

2024-08-29T09:53+0300

türkiye

deprem

naci görür

bingöl

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Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün sıklıkla dikkat çektiği Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı. Görür, Karlıova'nın 2 fayın kesişim noktası olduğuna dikkat çekerek şu uyarılarda bulunmuştu:Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu yaşatıldı. Bingöl’de senaryo gereği merkez üssü Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından kentteki birçok kurum, kuruluş ve STK, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne hareket etti. Saat 00.15’te senaryo gereği meydana gelen depremin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da AFAD İl Müdürlüğü’ne gelerek, merkez ve ilçelerdeki saha taraması hakkında kaymakam ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı. Yine senaryo gereği depremden 7 ilin etkilenmesinden dolayı, Bingöl’e depremden etkilemeyen bölgeler desteğe gelecek.Validen açıklama: Tüm bölgeyi etkileyen bir afet7 büyüklüğündeki deprem tatbikatı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, “Bugün burada bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Biliyorsunuz Bingöl sürekli depremlerin yaşanacağı bölgelerden biri olarak belirtiliyor. Biz de muhtemel bir afete karşı reaksiyon alabilmek için bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Saat 00.15 itibariyle Bingöl-Karlıova Hacılar merkezinde senaryo gereği afet yaşadık. Tüm bölgeyi etkileyen bir afet. Etrafımızdaki 7 il de bundan etkilendi. Bingöl dahil Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır gibi illerimiz etkilendiği için bu illerden destek alamıyoruz. Bize 2’nci çeper illerinden yardım ve destek gelecek” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/prof-dr-gorur-bardagi-tasiran-son-damla-diyerek-konum-verdi-7nin-uzerinde-deprem-bekleniyor-1086262071.html

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