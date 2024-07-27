Prof. Dr. Görür, 'Bardağı taşıran son damla' diyerek konum verdi: '7'nin üzerinde deprem bekleniyor'

Depremin herhangi bir şeyin habercisi olarak söylemek güç. Esrarengiz olarak algılamamak lazım. Bu depremlerin oluş mekanizması çok belirli, basit. Bir fay içerisinde belirli miktarda enerji birikirse blokların hareketini engelleyen varsa orayı kırıyor deprem üretiyor. Her deprem önemli ama halk nezdinde 5 ve 5'in üstü olmadıkça pek ilgi çekmiyor. Bir yıkıntı falan da olmaz. Hasar görülebilir. 4.1, 4.2 gibi bir depremin Karlıova'da olması yer itibariyle neden yer bilimcileri olarak canımızı sıkıyor. Karlıova tam 2 fayın kesişim noktası. Bu fayın kırılmayan bir kesimi var. Erzincan ile Karlıova arası. 1794'ten beri kırılmadı. 1739 Erzincan depremi var. Bu depreme rağmen müthiş bir enerji 250 seneden fazla olmasına rağmen deprem görülmedi. Bu bizi ürkütüyor. Erzincan-Karlıova arasında 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Bu 4.0'lük depremlerin enerjik transferi bardağı taşıran son damla olabileceği endişesi var. Karlıova'daki bardağı taşıtan son damla. Bu bölgede periyot verme çok zor. Birincisi 250 senedir deprem yok. Fayın ürettiği deprem zamanı dolmuş.