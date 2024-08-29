Özel'den Kılıçdaroğlu'na destek: 'Cesedimi çiğnemeniz lazım'

"Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından verdiği röportajda ne kastettiğini, etmediğini, gerçek düşüncelerini paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzluk, biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz, kendisi de ediyor. 9 Eylül günü kendisini partimizin 101. kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Şevval Sam olacak ve onu canlı dinlemeyi çok istediğini söyledi. 9 Eylül için randevulaştık. Ümit ediyoruz bu isteğini boşa çıkaracak bir durumla karşı karşıya kalmayız. Hukukçular, hatta hukukçu olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de 'tutuksuz yargılanması gerekiyor' şeklinde bir değerlendirme yapmıştı."