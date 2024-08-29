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Özel'den Kılıçdaroğlu'na destek: 'Cesedimi çiğnemeniz lazım'
Özel'den Kılıçdaroğlu'na destek: 'Cesedimi çiğnemeniz lazım'
Sputnik Türkiye
Özel, dün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talebiyle iddianame hazırlandığını öğrendiklerini... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T15:24+0300
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İzmir programı kapsamında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geçen Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaretinin ardından kampüs önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Özel, Kayserilioğlu'nun gördüğü muameleyi hak etmediğini, tutuklanmasının hukuksuzluk olduğunu savundu.'Dilruba'yı konserlerimize davet ettim'Herkesin şiddeti çağırmamak şartıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı olduğunu, bunun anayasayla güvence altına alındığını belirten Özel, Kayserilioğlu'nun ne söylediğinin farkında olduğunu ifade etti.Özel, şöyle konuştu:Başörtüsü nedeniyle talep ettiği görevi alamayan Dilara Çiçek ile de görüştüğünü söyleyen Özel, Kayserilioğlu'nu davet ettiği gibi Dilara'yı da 9 Eylül'de davet ettiğini belirtti.Özel, şunları kaydetti:Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaÖzel, dün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talebiyle iddianame hazırlandığını öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:
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Özel'den Kılıçdaroğlu'na destek: 'Cesedimi çiğnemeniz lazım'

15:24 29.08.2024
© CHP/DOGUSAN OZERCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© CHP/DOGUSAN OZER
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Özel, dün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talebiyle iddianame hazırlandığını öğrendiklerini belirterek "Bir önceki genel başkanı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım" dedi.
İzmir programı kapsamında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geçen Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaretinin ardından kampüs önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Özel, Kayserilioğlu'nun gördüğü muameleyi hak etmediğini, tutuklanmasının hukuksuzluk olduğunu savundu.

'Dilruba'yı konserlerimize davet ettim'

Herkesin şiddeti çağırmamak şartıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı olduğunu, bunun anayasayla güvence altına alındığını belirten Özel, Kayserilioğlu'nun ne söylediğinin farkında olduğunu ifade etti.
Özel, şöyle konuştu:
"Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından verdiği röportajda ne kastettiğini, etmediğini, gerçek düşüncelerini paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzluk, biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz, kendisi de ediyor. 9 Eylül günü kendisini partimizin 101. kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Şevval Sam olacak ve onu canlı dinlemeyi çok istediğini söyledi. 9 Eylül için randevulaştık. Ümit ediyoruz bu isteğini boşa çıkaracak bir durumla karşı karşıya kalmayız. Hukukçular, hatta hukukçu olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de 'tutuksuz yargılanması gerekiyor' şeklinde bir değerlendirme yapmıştı."
Başörtüsü nedeniyle talep ettiği görevi alamayan Dilara Çiçek ile de görüştüğünü söyleyen Özel, Kayserilioğlu'nu davet ettiği gibi Dilara'yı da 9 Eylül'de davet ettiğini belirtti.
Özel, şunları kaydetti:
"CHP, ülkenin kurucu partisidir. Ülkedeki herkesin haklarını hep birlikte savunabilecek bir partidir. Ümit ediyorum 101. kuruluş yıl dönümümüzde davetliler içinde geçmişte pek çok mağduriyet yaşayan toplumun tüm kesimleri, Soma'daki mağdurlardan tren kazasındaki mağdurlarına, Diyarbakır annelerinden Cumartesi annelerine kadar 101. yılda çok sayıda davetlimiz olacak. Bu davetlilerin yanında Dilara ve Dilruba'yı görmek istiyoruz. Türkiye'nin bu suni gündemlerden çıkması lazım. 33 yaşındaki bir genç kadını mikrofona söylediği sözlerden dolayı kınayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama haksız tutuksuz yere hapsedemezsiniz."

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava

Özel, dün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talebiyle iddianame hazırlandığını öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu, MHP'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden, milletin gözünden, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşorları tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Bir önceki genel başkanı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. CHP'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da bir önceki genel başkanını sindireceksiniz."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
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