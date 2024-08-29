https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/narinin-agabeyinin-kolundaki-isirik-izlerine-iliskin-adli-tip-raporu-sonucu-cikti-1087413825.html
Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerine ilişkin Adli Tıp Raporu sonucu çıktı
Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerine ilişkin Adli Tıp Raporu sonucu çıktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ait olmadığı tespit edildi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:57+0300
2024-08-29T12:57+0300
2024-08-29T13:55+0300
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diyarbakır
sivil kayıp
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a götürüldüğü öğrenildi.Narin ne zaman kayboldu?21 Ağustos tarihinde camiden eve dönen Narin Güran kayboldu. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları Tavşantepe mahallesinde 1710 kişilik ekiple devam ediyor. Adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi ise serbest bırakıldı.Narin nasıl kayboldu?Narin Güran ailesiyle birlikte Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşıyordu. Ailesinin aktardığına göre çocuk, öğle yemeğinden sonra Kur'an kursuna gitti.Ancak Narin kurstan sonra eve dönmedi. Ailesi, kızlarının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine çocuklarını aramaya başladıklarını belirtiyor.Aile çocuklarından haber alamaması üzerine de yetkililere başvurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kayip-kiz-cocugu-narin-guranin-agabeyi-istanbul-adli-tip-kurumuna-gonderildi-1087395705.html
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Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerine ilişkin Adli Tıp Raporu sonucu çıktı
12:57 29.08.2024 (güncellendi: 13:55 29.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır'da gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ait olmadığı tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.
Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a götürüldüğü öğrenildi.
21 Ağustos tarihinde camiden eve dönen Narin Güran kayboldu. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları Tavşantepe mahallesinde 1710 kişilik ekiple devam ediyor. Adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi ise serbest bırakıldı.
Narin Güran ailesiyle birlikte Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşıyordu. Ailesinin aktardığına göre çocuk, öğle yemeğinden sonra Kur'an kursuna gitti.
Ancak Narin kurstan sonra eve dönmedi. Ailesi, kızlarının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine çocuklarını aramaya başladıklarını belirtiyor.
Aile çocuklarından haber alamaması üzerine de yetkililere başvurdu.