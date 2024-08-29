https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/milli-para-okcu-oznur-cure-girdi-dunya-ve-paralimpik-oyunlar-rekoru-kirdi-1087428872.html
Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı
Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Kadınlar makaralı yay sıralama atışında Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, rekora imza attı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T18:34+0300
2024-08-29T18:34+0300
2024-08-29T18:34+0300
spor
paris
paris 2024 paralimpik oyunlar
öznur cüre girdi
rekor
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para okçu Öznur Cüre Girdi büyük bir başarıya imza attı. Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz mücadele etti. Toplam 28 sporcunun ok attığı sıralama atışında Öznur Cüre Girdi 704 puanla hem dünya hem de paralimpik rekorunu kırarak birinci oldu.Önceki dünya rekoru Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye 698, paralimpik rekoru ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden Jessica Stretton'a 694 puanla aitti.Sıralama atışları sonrası Öznur Cüre Girdi doğrudan 31 Ağustos'ta yapılacak son 16'ya yükselirken, Sevgi Yorulmaz ise yarın son 32 turunda Fransız Julie Rigault Chupin'le eşleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/sirikla-atlamada-rekor-kiran-armand-duplantisten-yusuf-dikec-pozu---1086527900.html
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paris, paris 2024 paralimpik oyunlar, öznur cüre girdi , rekor
paris, paris 2024 paralimpik oyunlar, öznur cüre girdi , rekor
Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı
Kadınlar makaralı yay sıralama atışında Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, rekora imza attı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para okçu Öznur Cüre Girdi büyük bir başarıya imza attı. Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz mücadele etti.
Toplam 28 sporcunun ok attığı sıralama atışında Öznur Cüre Girdi 704 puanla hem dünya hem de paralimpik rekorunu kırarak birinci oldu.
Önceki dünya rekoru Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye 698, paralimpik rekoru ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden Jessica Stretton'a 694 puanla aitti.
Sıralama atışları sonrası Öznur Cüre Girdi doğrudan 31 Ağustos'ta yapılacak son 16'ya yükselirken, Sevgi Yorulmaz ise yarın son 32 turunda Fransız Julie Rigault Chupin'le eşleşti.