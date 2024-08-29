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Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Kadınlar makaralı yay sıralama atışında Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, rekora imza attı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T18:34+0300

2024-08-29T18:34+0300

2024-08-29T18:34+0300

spor

paris

paris 2024 paralimpik oyunlar

öznur cüre girdi

rekor

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para okçu Öznur Cüre Girdi büyük bir başarıya imza attı. Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz mücadele etti. Toplam 28 sporcunun ok attığı sıralama atışında Öznur Cüre Girdi 704 puanla hem dünya hem de paralimpik rekorunu kırarak birinci oldu.Önceki dünya rekoru Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye 698, paralimpik rekoru ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden Jessica Stretton'a 694 puanla aitti.Sıralama atışları sonrası Öznur Cüre Girdi doğrudan 31 Ağustos'ta yapılacak son 16'ya yükselirken, Sevgi Yorulmaz ise yarın son 32 turunda Fransız Julie Rigault Chupin'le eşleşti.

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