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Metrobüs içerisinde yaşanan kaza anının görüntüleri ilk kez yayınlandı
Metrobüs içerisinde yaşanan kaza anının görüntüleri ilk kez yayınlandı
Sputnik Türkiye
Sefaköy metrobüs kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 50 yolcu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ait... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T16:02+0300
2024-08-29T16:06+0300
türkiye
kaza
metrobüs
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
otobüs
kamera
kamera kayıtları
kamera görüntüleri
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İstanbul Sefaköy'de sabah saatlerinde yaşanan kazanın metrobüs kamera görüntüleri ortaya çıktı.İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Metrobüs içi güvenlik kamerası görüntülerinde aracın önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarpmamak için direksiyonu kırdığı, ancak karşıdan gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştığı tespit edildi.Metrobüs kazasında şoför uyudu mu?Sefaköy'de yaşanan kazada metrobüs şoförünün uyuduğu iddia edildi. Olayla ile ilgili hastaları ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül; "Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz." ifadesinde bulundu.Küçükçekmece'de ölü ve yaralı sayısı değişti mi?Kaza sonrası ölü ve yaralı sayısını açıklayan Vali Gül; "1 kişi maalesef vefat etti. 2'si ağır yaralı. 45 hastamız da ayakta tedavi olanlar var, hafif yaralı olanlar var" dedi.
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istanbul küçükçekmece metrobüs kazası, küçükçekmece kaza görüntüleri, sefaköy kaza anı, metrobüs kazası görüntüleri
istanbul küçükçekmece metrobüs kazası, küçükçekmece kaza görüntüleri, sefaköy kaza anı, metrobüs kazası görüntüleri

Metrobüs içerisinde yaşanan kaza anının görüntüleri ilk kez yayınlandı

16:02 29.08.2024 (güncellendi: 16:06 29.08.2024)
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW276626Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 38 yaralı
Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 38 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW276626
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Sefaköy metrobüs kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 50 yolcu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ait metrobüs içi güvenlik kameraları ilk kez yayınlandı. Görüntülerde şoförün direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.
İstanbul Sefaköy'de sabah saatlerinde yaşanan kazanın metrobüs kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Metrobüs içi güvenlik kamerası görüntülerinde aracın önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarpmamak için direksiyonu kırdığı, ancak karşıdan gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştığı tespit edildi.

Metrobüs kazasında şoför uyudu mu?

Sefaköy'de yaşanan kazada metrobüs şoförünün uyuduğu iddia edildi. Olayla ile ilgili hastaları ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül; "Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz." ifadesinde bulundu.

Küçükçekmece'de ölü ve yaralı sayısı değişti mi?

Kaza sonrası ölü ve yaralı sayısını açıklayan Vali Gül; "1 kişi maalesef vefat etti. 2'si ağır yaralı. 45 hastamız da ayakta tedavi olanlar var, hafif yaralı olanlar var" dedi.
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