https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/metrobus-icerisinde-yasanan-kaza-aninin-goruntuleri-ilk-kez-yayinlandi-1087420063.html

Metrobüs içerisinde yaşanan kaza anının görüntüleri ilk kez yayınlandı

Metrobüs içerisinde yaşanan kaza anının görüntüleri ilk kez yayınlandı

Sputnik Türkiye

Sefaköy metrobüs kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 50 yolcu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ait... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T16:02+0300

2024-08-29T16:02+0300

2024-08-29T16:06+0300

türkiye

kaza

metrobüs

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

otobüs

kamera

kamera kayıtları

kamera görüntüleri

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İstanbul Sefaköy'de sabah saatlerinde yaşanan kazanın metrobüs kamera görüntüleri ortaya çıktı.İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Metrobüs içi güvenlik kamerası görüntülerinde aracın önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarpmamak için direksiyonu kırdığı, ancak karşıdan gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştığı tespit edildi.Metrobüs kazasında şoför uyudu mu?Sefaköy'de yaşanan kazada metrobüs şoförünün uyuduğu iddia edildi. Olayla ile ilgili hastaları ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül; "Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz." ifadesinde bulundu.Küçükçekmece'de ölü ve yaralı sayısı değişti mi?Kaza sonrası ölü ve yaralı sayısını açıklayan Vali Gül; "1 kişi maalesef vefat etti. 2'si ağır yaralı. 45 hastamız da ayakta tedavi olanlar var, hafif yaralı olanlar var" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/antalya-kasta-35-buyuklugunde-deprem-1087416023.html

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