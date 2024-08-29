https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/meteoroloji-genel-mudurlugu-uyardi-istanbul-icin-ani-sel-riski-1087433149.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: İstanbul için ani sel riski
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: İstanbul için ani sel riski
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevre iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T21:48+0300
2024-08-29T21:48+0300
2024-08-29T21:48+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul için yarın ani sel ve su baskını konusunda uyarı yayınladı.İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmezken ani sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.Meteoroloji X hesabından şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rtuk-baskani-duyurdu-narin-guran-haberlerine-yayin-yasagi-getirildi-1087432200.html
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: İstanbul için ani sel riski
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevre iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor. 30 Ağustos (yarın) için dışarı çıkacakların tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul için yarın ani sel ve su baskını konusunda uyarı yayınladı.
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmezken ani sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Meteoroloji X hesabından şu ifadelere yer verdi:
''Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.''