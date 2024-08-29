https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ev-kadinlarina-emeklilik-imkani-aylik-12-bin-500-lira-maas-1087427750.html
Ev kadınlarına emeklilik imkanı: Aylık 12 bin 500 lira maaş
Ev kadınlarına emeklilik imkanı: Aylık 12 bin 500 lira maaş
Sputnik Türkiye
1 Ekim tarihinde açılması planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler çıkacak Torba Yasa'ya çevrildi. Yasada ev kadınlarına 12 bin 500 liraya kadar... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T18:12+0300
2024-08-29T18:12+0300
2024-08-29T18:12+0300
ekonomi
emekli maaşı
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recep tayyip erdoğan
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TBMM tarafından ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınacak ve çalışmayan ev kadınları 12 bin 500 liraya kadar aylık maaş alabilecek.TBMM 1 Ekim'de açıldığında ev kadınlarının emeklilik hakkı için Torba Yasa'da madde taslağı üzerinde çalışılacak. Yeni emeklilik düzenlemeleri ile ev kadınlarına emekli maaşı bağlanması sağlanacak.Ev hanımları maaş alacak mı?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Torba Yasa’nın onaylanması halinde emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak. Yasada ev kadınları için 12 bin 500 liraya kadar maaş bağlanması söz konusu olacak. Ev kadınlarının prim ödemelerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.Çocuk sayısına göre prim desteği olacak mı?Yeni Torba Yasa'da emeklilik hakkı elde edecek ev kadınlarına çocuk sayısına bağlı olarak prim desteği sağlanacak. Öncelikli olarak ev hanımları düzenlemeden faydalanacak. Ancak çalışan anneler de hem yaş şartı hem de prim desteği alacak.Çalışan annelere uzaktan çalışma gelecek mi?Kamu ve özel sektörde çalışan kadınlara uzaktan çalışma imkanı gelmesi bekleniyor. Yeni yasada yer alan destek paketinde esnek çalışma, doğum izni, kreş desteği, ve maaş adımları yer alacak. Doğum izin süresi 1 yıl olacak ve 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/memur-ve-emekliye-yeni-zam-tahmini-ssk-bag-kur-emekli-maas-zammi-icin-yeni-rakamlar-1087116096.html
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ev hanımları emekli olabilir mi, ev kadınları emeklilik hakkı, ev kadınları maaş, ev kadınları nasıl emekli olabilir, ev kadınları sigortası, ev kadınları vergi muafiyeti
ev hanımları emekli olabilir mi, ev kadınları emeklilik hakkı, ev kadınları maaş, ev kadınları nasıl emekli olabilir, ev kadınları sigortası, ev kadınları vergi muafiyeti
Ev kadınlarına emeklilik imkanı: Aylık 12 bin 500 lira maaş
1 Ekim tarihinde açılması planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler çıkacak Torba Yasa'ya çevrildi. Yasada ev kadınlarına 12 bin 500 liraya kadar emekli maaşı imkanı sunan tasarının detayları ortaya çıkmaya başladı. Peki, ev kadınları emekli olabilecek mi?
TBMM tarafından ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınacak ve çalışmayan ev kadınları 12 bin 500 liraya kadar aylık maaş alabilecek.
TBMM 1 Ekim'de açıldığında ev kadınlarının emeklilik hakkı için Torba Yasa'da madde taslağı üzerinde çalışılacak. Yeni emeklilik düzenlemeleri ile ev kadınlarına emekli maaşı bağlanması sağlanacak.
Ev hanımları maaş alacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Torba Yasa’nın onaylanması halinde emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak. Yasada ev kadınları için 12 bin 500 liraya kadar maaş bağlanması söz konusu olacak. Ev kadınlarının prim ödemelerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.
Çocuk sayısına göre prim desteği olacak mı?
Yeni Torba Yasa'da emeklilik hakkı elde edecek ev kadınlarına çocuk sayısına bağlı olarak prim desteği sağlanacak. Öncelikli olarak ev hanımları düzenlemeden faydalanacak. Ancak çalışan anneler de hem yaş şartı hem de prim desteği alacak.
Çalışan annelere uzaktan çalışma gelecek mi?
Kamu ve özel sektörde çalışan kadınlara uzaktan çalışma imkanı gelmesi bekleniyor. Yeni yasada yer alan destek paketinde esnek çalışma, doğum izni, kreş desteği, ve maaş adımları yer alacak. Doğum izin süresi 1 yıl olacak ve 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme gelecek.