https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/meb-duyurdu-yeni-dil-egitim-modeli-81-ile-yayiliyor-1087415642.html

MEB duyurdu: Yeni dil eğitim modeli 81 ile yayılıyor

MEB duyurdu: Yeni dil eğitim modeli 81 ile yayılıyor

Sputnik Türkiye

Bakanlık, İngilizce ve Almanca ağırlıklı yeni dil eğitim modelini yaygınlaştırma kararı aldı. 81 ilde 300 okulda yeni dönem başlıyor. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T13:53+0300

2024-08-29T13:53+0300

2024-08-29T13:53+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

yabancı dil

ingilizce

almanca

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Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitiminde yeni bir dönem başlatıldığını duyurdu. Buna göre, yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitim verildiği 'Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Artık 81 ilde 300 okulda uygulama başlayacak. Geçen eğitim öğretim yılında başlatılmıştıBakanlık, önceki yılın eğitim öğretim döneminde belirlediği il ve okullarda pilot uygulama olarak 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla eğitimleri gerçekleştirmişti. Öğrenciler ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini de ağırlıklı olarak almıştı. Bu yıl, geçen yıl belirlenen pilot okullarda uygulama devam edecek, yeni belirlenen 5. sınıflarda da uygulanacak.Haftada 14 saat İngilizce, iki saat Almanca dersi Bu kapsamda bu yıl eğitim öğretim döneminde 81 ildeki 300 okulda, öğrenciler haftalık 40 ders saatinde 14 saat İngilizce, iki saat de Almanca dersi alacak. Eğitim materyalleri ücretsiz olacakBakanlıkça, ayrıca modele özgü eğitim-öğretim süreci planlandı. Bu doğrultuda kullanılacak özel olarak oluşturulan eğitim öğretim materyalleri öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz temin edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/mebin-gundemi-yabanci-okullar-kriz-hakkinda-neler-biliniyor-1087147915.html

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