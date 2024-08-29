https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/meb-duyurdu-yeni-dil-egitim-modeli-81-ile-yayiliyor-1087415642.html
MEB duyurdu: Yeni dil eğitim modeli 81 ile yayılıyor
MEB duyurdu: Yeni dil eğitim modeli 81 ile yayılıyor
Sputnik Türkiye
Bakanlık, İngilizce ve Almanca ağırlıklı yeni dil eğitim modelini yaygınlaştırma kararı aldı. 81 ilde 300 okulda yeni dönem başlıyor. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T13:53+0300
2024-08-29T13:53+0300
2024-08-29T13:53+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yabancı dil
ingilizce
almanca
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Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitiminde yeni bir dönem başlatıldığını duyurdu. Buna göre, yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitim verildiği 'Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Artık 81 ilde 300 okulda uygulama başlayacak. Geçen eğitim öğretim yılında başlatılmıştıBakanlık, önceki yılın eğitim öğretim döneminde belirlediği il ve okullarda pilot uygulama olarak 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla eğitimleri gerçekleştirmişti. Öğrenciler ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini de ağırlıklı olarak almıştı. Bu yıl, geçen yıl belirlenen pilot okullarda uygulama devam edecek, yeni belirlenen 5. sınıflarda da uygulanacak.Haftada 14 saat İngilizce, iki saat Almanca dersi Bu kapsamda bu yıl eğitim öğretim döneminde 81 ildeki 300 okulda, öğrenciler haftalık 40 ders saatinde 14 saat İngilizce, iki saat de Almanca dersi alacak. Eğitim materyalleri ücretsiz olacakBakanlıkça, ayrıca modele özgü eğitim-öğretim süreci planlandı. Bu doğrultuda kullanılacak özel olarak oluşturulan eğitim öğretim materyalleri öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz temin edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/mebin-gundemi-yabanci-okullar-kriz-hakkinda-neler-biliniyor-1087147915.html
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milli eğitim bakanlığı, yabancı dil, ingilizce, almanca
milli eğitim bakanlığı, yabancı dil, ingilizce, almanca
MEB duyurdu: Yeni dil eğitim modeli 81 ile yayılıyor
Bakanlık, İngilizce ve Almanca ağırlıklı yeni dil eğitim modelini yaygınlaştırma kararı aldı. 81 ilde 300 okulda yeni dönem başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitiminde yeni bir dönem başlatıldığını duyurdu. Buna göre, yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitim verildiği 'Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Artık 81 ilde 300 okulda uygulama başlayacak.
Geçen eğitim öğretim yılında başlatılmıştı
Bakanlık, önceki yılın eğitim öğretim döneminde belirlediği il ve okullarda pilot uygulama olarak 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla eğitimleri gerçekleştirmişti. Öğrenciler ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini de ağırlıklı olarak almıştı.
Bu yıl, geçen yıl belirlenen pilot okullarda uygulama devam edecek, yeni belirlenen 5. sınıflarda da uygulanacak.
Haftada 14 saat İngilizce, iki saat Almanca dersi
Bu kapsamda bu yıl eğitim öğretim döneminde 81 ildeki 300 okulda, öğrenciler haftalık 40 ders saatinde 14 saat İngilizce, iki saat de Almanca dersi alacak.
Eğitim materyalleri ücretsiz olacak
Bakanlıkça, ayrıca modele özgü eğitim-öğretim süreci planlandı. Bu doğrultuda kullanılacak özel olarak oluşturulan eğitim öğretim materyalleri öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz temin edilecek.