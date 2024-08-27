https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/hakkinda-cinayet-suclamasi-bulunan-eski-bakan-gozaltina-alindi-1087325488.html
Hakkında cinayet suçlaması bulunan eski bakan gözaltına alındı
Hakkında cinayet suçlaması bulunan eski bakan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te eski Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı, cinayet suçlamasından gözaltına alındı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T15:39+0300
2024-08-27T15:39+0300
2024-08-27T15:39+0300
dünya
bangladeş
başbakan şeyh hasina
muhammed ali arafat
cinayet
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Dhaka Tribune Gazetesi'nin haberine göre, eski Bakan Muhammed Ali Arafat, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid dönemindeki öğrenci protestoları sırasında öğrenci Tahidul İslam'ın öldürülmesi dahil olmak birçok davada sanıklar arasında yer alıyor.Dakka'da gözaltına alındıHakkında cinayet dahil birçok suçlama bulunan Arafat'ın başkent Dakka'da gözaltına alındığı belirtildi.Bangladeş'te eski Başbakan Hasina, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 5 Ağustos'ta istifa etmiş ve ülkeden ayrılmıştı. Hasina'nın da aralarında bulunduğu bazı eski hükümet görevlileri, bu tarihten sonra çeşitli davalarda suçlananlar arasında yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bangladesteki-yeni-hukumet-rusya-ve-abd-buyukelcilerini-geri-cagirdi-1086898048.html
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bangladeş, başbakan şeyh hasina, muhammed ali arafat, cinayet
bangladeş, başbakan şeyh hasina, muhammed ali arafat, cinayet
Hakkında cinayet suçlaması bulunan eski bakan gözaltına alındı
Bangladeş'te eski Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı, cinayet suçlamasından gözaltına alındı.
Dhaka Tribune Gazetesi'nin haberine göre, eski Bakan Muhammed Ali Arafat, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid dönemindeki öğrenci protestoları sırasında öğrenci Tahidul İslam'ın öldürülmesi dahil olmak birçok davada sanıklar arasında yer alıyor.
Dakka'da gözaltına alındı
Hakkında cinayet dahil birçok suçlama bulunan Arafat'ın başkent Dakka'da gözaltına alındığı belirtildi.
Bangladeş'te eski Başbakan Hasina, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 5 Ağustos'ta istifa etmiş ve ülkeden ayrılmıştı. Hasina'nın da aralarında bulunduğu bazı eski hükümet görevlileri, bu tarihten sonra çeşitli davalarda suçlananlar arasında yer almıştı.