https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/hakkinda-cinayet-suclamasi-bulunan-eski-bakan-gozaltina-alindi-1087325488.html

Hakkında cinayet suçlaması bulunan eski bakan gözaltına alındı

Hakkında cinayet suçlaması bulunan eski bakan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Bangladeş'te eski Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı, cinayet suçlamasından gözaltına alındı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T15:39+0300

2024-08-27T15:39+0300

2024-08-27T15:39+0300

dünya

bangladeş

başbakan şeyh hasina

muhammed ali arafat

cinayet

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Dhaka Tribune Gazetesi'nin haberine göre, eski Bakan Muhammed Ali Arafat, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid dönemindeki öğrenci protestoları sırasında öğrenci Tahidul İslam'ın öldürülmesi dahil olmak birçok davada sanıklar arasında yer alıyor.Dakka'da gözaltına alındıHakkında cinayet dahil birçok suçlama bulunan Arafat'ın başkent Dakka'da gözaltına alındığı belirtildi.Bangladeş'te eski Başbakan Hasina, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 5 Ağustos'ta istifa etmiş ve ülkeden ayrılmıştı. Hasina'nın da aralarında bulunduğu bazı eski hükümet görevlileri, bu tarihten sonra çeşitli davalarda suçlananlar arasında yer almıştı.

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bangladeş, başbakan şeyh hasina, muhammed ali arafat, cinayet