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Kadın voleybolcu evinde ölü bulundu: Ölüm nedeni uyku ilacı mı?
Kadın voleybolcu evinde ölü bulundu: Ölüm nedeni uyku ilacı mı?
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Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Takıma 3 hafta önce katılan yeni... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
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Nilüfer Belediyespor oyuncusu 29 yaşındaki Plar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni savcılık tarafından belirlenecek.Bursa Nilüfer Belediyespor oyuncusu Plar Marie Victoria Lopez hayatını kaybetti. Kulüp yetkilileri antrenmana gelmeyen Lopez'e telefon ile ulaşamayınca evine çilingir ile girdi. Yatağında hareketsiz yatan oyuncunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. Ölüm nedeni uyku ilacı mı?3 hafta önce transfer edilen oyuncunun herhangi bir sağlık sorunun bulunmazken uyku ilacı kullandığı tespit edildi.Pilar Marie Victoria Lopez kimdir?Pilar Marie Victoriá 11 Ekim 1995 tarihinde dünyaya geldi. Porto Riko kadın millî voleybol takımı ve Nilüfer Belediyespor'da smaçör olarak oynayan Porto Rikolu profesyonel voleybolcu 29 Ağustos 2024 tarihinde hayatını kaybetti.Teksas Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, P2P Givova Baronissi, Béziers Volley, Volley-Ball Club Chamalières ve Criollas de Caguas kulüplerinde forma giydi
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pilar marie victoria lopez kimdir?, pilar marie victoria lopez öldü mü, nilüfer belediyespor ölüm, porto riko milli takım oyuncusu
pilar marie victoria lopez kimdir?, pilar marie victoria lopez öldü mü, nilüfer belediyespor ölüm, porto riko milli takım oyuncusu

Kadın voleybolcu evinde ölü bulundu: Ölüm nedeni uyku ilacı mı?

19:16 29.08.2024 (güncellendi: 19:20 29.08.2024)
© AAKadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yendi
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA
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Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Takıma 3 hafta önce katılan yeni transfer Lopez'in antrenmana katılmaması sonrası evine giden kulüp yetkilileri oyuncunun yatağında hareketsiz yattığını gördü.
Nilüfer Belediyespor oyuncusu 29 yaşındaki Plar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni savcılık tarafından belirlenecek.
Bursa Nilüfer Belediyespor oyuncusu Plar Marie Victoria Lopez hayatını kaybetti. Kulüp yetkilileri antrenmana gelmeyen Lopez'e telefon ile ulaşamayınca evine çilingir ile girdi. Yatağında hareketsiz yatan oyuncunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Ölüm nedeni uyku ilacı mı?

3 hafta önce transfer edilen oyuncunun herhangi bir sağlık sorunun bulunmazken uyku ilacı kullandığı tespit edildi.

Pilar Marie Victoria Lopez kimdir?

Pilar Marie Victoriá 11 Ekim 1995 tarihinde dünyaya geldi. Porto Riko kadın millî voleybol takımı ve Nilüfer Belediyespor'da smaçör olarak oynayan Porto Rikolu profesyonel voleybolcu 29 Ağustos 2024 tarihinde hayatını kaybetti.
Teksas Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, P2P Givova Baronissi, Béziers Volley, Volley-Ball Club Chamalières ve Criollas de Caguas kulüplerinde forma giydi
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