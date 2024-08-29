https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kacak-kirtasiye-urunlerine-operasyon-40-milyon-lira-degerinde-bir-milyon-kacak-urun-yakalandi--1087414387.html

Kaçak kırtasiye ürünlerine operasyon: 40 milyon lira değerinde bir milyon kaçak ürün yakalandı

Kaçak kırtasiye ürünlerine operasyon: 40 milyon lira değerinde bir milyon kaçak ürün yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ünlü markalara ait 40 milyon lira değerinde kaçak kırtasiye ürünü yakalandı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T13:14+0300

2024-08-29T13:14+0300

2024-08-29T13:14+0300

türkiye

istanbul

operasyon

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

kırtasiye

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Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileler okul alışverişi telaşı yaşarken özellikle kırtasiye ürünlerine yönelik operasyonlar da devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları saha çalışmasında yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ünlü markalara ait kırtasiye malzemesinin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edileceğini tespit etti.40 milyon lira değerinde 1 milyon kaçak ürün Bağcılar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meb-kitap-ve-kirtasiye-icin-fahis-fiyat-isteyen-ozel-okullara-yonelik-inceleme-baslatti-1087186280.html

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istanbul, operasyon, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, kırtasiye