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MEB, kitap ve kırtasiye için 'fahiş fiyat' isteyen özel okullara yönelik inceleme başlattı
MEB, kitap ve kırtasiye için 'fahiş fiyat' isteyen özel okullara yönelik inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için velilerden 'fahiş fiyat' isteyen bazı özel okullara inceleme başlattığını duyurdu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T14:55+0300
2024-08-23T15:41+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
özel okul
fahiş fiyat
enflasyon
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Okulların açılmasına az zaman kala bazı özel okulların kitap, kırtasiye gibi malzemeler için velilerden yüksek fiyatlar istediklerine yönelik haberler ve şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla özel okullara yönelik "özel okullarda fahiş fiyat artışı" konulu 81 il valiliğine yazı gönderildi.Belirlenen oranda artış vurgusuYazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler." hükmü hatırlatıldı.Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "öğrenci ve kursiyer ücretlerinin, veli veya kursiyerlerle yapılacak özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edecekleri" yönünde hükmün de bulunduğu belirtilen yazıda, mevzuattaki şu maddelere işaret edildi:Bakanlığın yazısında ayrıca, ilgili mevzuatta özel öğretim kurumlarının öğrenci veya kursiyerlerden, "yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler" karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit edecekleri ve bu hizmetlerden talep eden velilerin faydalanacağı yönündeki hükmün de ilgili mevzuatta yer aldığı vurgulandı.Aynı mevzuatta ayrıca özel okullarda, 'Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır' hükmünün ihdas edildiği bilgisi de hatırlatıldı.Özel öğretim kurumları, sadece kar amaçlı hareket edemezlerBakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Mevzuat açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar, sunacakları eğitim-öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler. Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır."Uygun davranmayan okullara incelemeBakanlık, konunun 81 il genelinde faaliyette bulunan özel okullara ivedilikle duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesini, yazıda aktarılan hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili inceleme yapılmasını ve sonuçla ilgili genel müdürlüğün bilgilendirilmesini istedi.​​​​​​​
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milli eğitim bakanlığı, özel okul, fahiş fiyat, enflasyon
milli eğitim bakanlığı, özel okul, fahiş fiyat, enflasyon

MEB, kitap ve kırtasiye için 'fahiş fiyat' isteyen özel okullara yönelik inceleme başlattı

14:55 23.08.2024 (güncellendi: 15:41 23.08.2024)
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için velilerden 'fahiş fiyat' isteyen bazı özel okullara inceleme başlattığını duyurdu.
Okulların açılmasına az zaman kala bazı özel okulların kitap, kırtasiye gibi malzemeler için velilerden yüksek fiyatlar istediklerine yönelik haberler ve şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla özel okullara yönelik "özel okullarda fahiş fiyat artışı" konulu 81 il valiliğine yazı gönderildi.

Belirlenen oranda artış vurgusu

Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler." hükmü hatırlatıldı.
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "öğrenci ve kursiyer ücretlerinin, veli veya kursiyerlerle yapılacak özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edecekleri" yönünde hükmün de bulunduğu belirtilen yazıda, mevzuattaki şu maddelere işaret edildi:
"Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz. Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden, öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir."
Bakanlığın yazısında ayrıca, ilgili mevzuatta özel öğretim kurumlarının öğrenci veya kursiyerlerden, "yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler" karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit edecekleri ve bu hizmetlerden talep eden velilerin faydalanacağı yönündeki hükmün de ilgili mevzuatta yer aldığı vurgulandı.
Aynı mevzuatta ayrıca özel okullarda, 'Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır' hükmünün ihdas edildiği bilgisi de hatırlatıldı.

Özel öğretim kurumları, sadece kar amaçlı hareket edemezler

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Mevzuat açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar, sunacakları eğitim-öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler. Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Uygun davranmayan okullara inceleme

Bakanlık, konunun 81 il genelinde faaliyette bulunan özel okullara ivedilikle duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesini, yazıda aktarılan hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili inceleme yapılmasını ve sonuçla ilgili genel müdürlüğün bilgilendirilmesini istedi.​​​​​​​
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