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Japonya'da Shanshan Tayfunu etkisini artırıyor: 4 kişi öldü, 94 kişi yaralandı
Japonya'da Shanshan Tayfunu etkisini artırıyor: 4 kişi öldü, 94 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Shanshan Tayfunu, Japonya'da etkisini sürdürürken, afetin bilançosu da ağırlaştı. Şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirirken, yetkililer tehlikenin devam ettiğini... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T18:01+0300
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Japonya’ya sabah saatlerinde ulaşan Shanshan Tayfunu ülkede etkisini sürdürürken, afetin bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Miyazaki, Kagoshima, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Fukuoka ve Saga eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerine şiddetli rüzgar ve yağışlara yol açan tayfun nedeniyle en az 94 kişinin yaralandığı bildirildi. Aichi eyaletindeki Gamagori şehrinde meydana gelen toprak kaymasında bir evde yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Tokushima eyaletindeki Kamiita kasabasında ise rüzgar nedeniyle çöken çatının altında kalan 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Öte yandan, Kagoshima eyaletindeki bir limanda demirli bulunan tekneden denize düşen 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildiShanshan Tayfunu’nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlar birçok bölgede hayatı felç etti. Yaşanan sel baskınları nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, evlerin çatılarının uçtuğu ve elektrik direklerinin devrildiği kameralara yansıdı. Birçok bölgede yol, yapı ve tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi.Tehlike devam ediyorShanshan Tayfunu’nun yerel saat ile 22.00 itibariyle Kumamoto eyaletindeki Tamana şehri yakınlarından kuzey-kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyushu adasının geniş kesimlerinde fırtına ve şiddetli yağış riskinin devam ettiği konusunda uyardı. Başkent Tokyo'da şiddetli yağış bekleniyor Ayrıca Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesi ile Kansai bölgesinde sabaha dek şiddetli yağış beklendiğini açıklayan yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.Tayfun hayatı felç etmişti
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japonya, tayfun, doğal afet
japonya, tayfun, doğal afet

Japonya'da Shanshan Tayfunu etkisini artırıyor: 4 kişi öldü, 94 kişi yaralandı

18:01 29.08.2024
© İHA / JIJI PRESSJaponya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© İHA / JIJI PRESS
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Shanshan Tayfunu, Japonya'da etkisini sürdürürken, afetin bilançosu da ağırlaştı. Şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirirken, yetkililer tehlikenin devam ettiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Japonya’ya sabah saatlerinde ulaşan Shanshan Tayfunu ülkede etkisini sürdürürken, afetin bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Miyazaki, Kagoshima, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Fukuoka ve Saga eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerine şiddetli rüzgar ve yağışlara yol açan tayfun nedeniyle en az 94 kişinin yaralandığı bildirildi.
© İHA / BURAK ERSOY-AW277090Japonya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
Japonya
© İHA / BURAK ERSOY-AW277090
Aichi eyaletindeki Gamagori şehrinde meydana gelen toprak kaymasında bir evde yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Tokushima eyaletindeki Kamiita kasabasında ise rüzgar nedeniyle çöken çatının altında kalan 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Öte yandan, Kagoshima eyaletindeki bir limanda demirli bulunan tekneden denize düşen 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi

© İHA / BURAK ERSOY-AW277090Japonya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
Japonya
© İHA / BURAK ERSOY-AW277090
Shanshan Tayfunu’nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlar birçok bölgede hayatı felç etti. Yaşanan sel baskınları nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, evlerin çatılarının uçtuğu ve elektrik direklerinin devrildiği kameralara yansıdı. Birçok bölgede yol, yapı ve tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi.

Tehlike devam ediyor

© İHA / BURAK ERSOY-AW277090Japonya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
Japonya
© İHA / BURAK ERSOY-AW277090
Shanshan Tayfunu’nun yerel saat ile 22.00 itibariyle Kumamoto eyaletindeki Tamana şehri yakınlarından kuzey-kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyushu adasının geniş kesimlerinde fırtına ve şiddetli yağış riskinin devam ettiği konusunda uyardı.

Başkent Tokyo'da şiddetli yağış bekleniyor

© İHA / BURAK ERSOY-AW277090Japonya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
Japonya
© İHA / BURAK ERSOY-AW277090
Ayrıca Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesi ile Kansai bölgesinde sabaha dek şiddetli yağış beklendiğini açıklayan yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Tayfun hayatı felç etmişti

Dünden bu yana Japonya'da etkili olan Shanshan Tayfunu bu sabah 08.00 sıralarında Kagoshima eyaleti yakınlarından karaya çıkmış, tayfun riski nedeniyle 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. 500 uçak seferi ile yüzlerce hızlı tren seferi tedbir amacıyla iptal edilirken, en az 254 bin konutta elektrik kesintisi yaşanmıştı. Şiddetli yağış ve rüzgarlar birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.
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