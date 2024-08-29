https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/japonyada-shanshan-tayfunu-etkisini-artiriyor-4-kisi-oldu-94-kisi-yaralandi-1087426697.html

Japonya'da Shanshan Tayfunu etkisini artırıyor: 4 kişi öldü, 94 kişi yaralandı

Japonya'da Shanshan Tayfunu etkisini artırıyor: 4 kişi öldü, 94 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Shanshan Tayfunu, Japonya'da etkisini sürdürürken, afetin bilançosu da ağırlaştı. Şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirirken, yetkililer tehlikenin devam ettiğini... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T18:01+0300

2024-08-29T18:01+0300

2024-08-29T18:01+0300

dünya

japonya

tayfun

doğal afet

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Japonya’ya sabah saatlerinde ulaşan Shanshan Tayfunu ülkede etkisini sürdürürken, afetin bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Miyazaki, Kagoshima, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Fukuoka ve Saga eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerine şiddetli rüzgar ve yağışlara yol açan tayfun nedeniyle en az 94 kişinin yaralandığı bildirildi. Aichi eyaletindeki Gamagori şehrinde meydana gelen toprak kaymasında bir evde yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Tokushima eyaletindeki Kamiita kasabasında ise rüzgar nedeniyle çöken çatının altında kalan 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Öte yandan, Kagoshima eyaletindeki bir limanda demirli bulunan tekneden denize düşen 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildiShanshan Tayfunu’nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlar birçok bölgede hayatı felç etti. Yaşanan sel baskınları nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, evlerin çatılarının uçtuğu ve elektrik direklerinin devrildiği kameralara yansıdı. Birçok bölgede yol, yapı ve tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi.Tehlike devam ediyorShanshan Tayfunu’nun yerel saat ile 22.00 itibariyle Kumamoto eyaletindeki Tamana şehri yakınlarından kuzey-kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyushu adasının geniş kesimlerinde fırtına ve şiddetli yağış riskinin devam ettiği konusunda uyardı. Başkent Tokyo'da şiddetli yağış bekleniyor Ayrıca Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesi ile Kansai bölgesinde sabaha dek şiddetli yağış beklendiğini açıklayan yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.Tayfun hayatı felç etmişti

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japonya, tayfun, doğal afet