https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/yeni-bir-jeomanyetik-firtina-basladi-dunyayi-neler-bekliyor-1087357524.html

Yeni bir jeomanyetik fırtına başladı: Dünya'yı neler bekliyor?

Yeni bir jeomanyetik fırtına başladı: Dünya'yı neler bekliyor?

Sputnik Türkiye

Dünya'nın gece saat 03:00'ten sonra yeni bir jeomanyetik fırtınanın etkisi altına girdiği belirtildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T09:42+0300

2024-08-28T09:42+0300

2024-08-28T09:42+0300

yaşam

manyetik

jeomanyetik fırtına

manyetik fırtına

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doğa

doğa olayları

güneş

insan sağlığı

elektrik kesintisi

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Rus meteoroloji uzmanı Mihail Leus, Dünya'da bu gece itibarıyla orta düzeyli, G2 sınıfı bir manyetik fırtına başladığını açıkladı.Telegram hesabından açıklama yapan Leus, "Fiili olarak, gece saat 03:00'ten sonra Dünya'da G2 sınıfı, orta seviyede bir manyetik fırtına başladı. Bu, manyetik fırtınaların olası 5 şiddet seviyesinin ikincisidir" dedi.Jeomanyetik fırtınanın uzun süreli olmasını beklemediğini kaydeden Leus, önümüzdeki günlerde fırtınanın şiddetinde bir artış görülmeyeceğini ve Dünya üzerinde çok büyük bir etki yaratmayacağını tahmin ettiğini bildirdi.Güçlü güneş patlamaları gibi çeşitli doğa olayları, Dünya'da jeomanyetik fırtınalara (Dünya'nın manyetosferinde geçici bozulmalara) yol açabiliyor. Bu fırtınalar, elektrik şebekelerinde aşırı yüklenmeye sebep olarak elektrik kesintilerine yol açabiliyor. Yapılan bazı çalışmalara göre jeomanyetik fırtınalar insan sağlığını da etkileyebiliyor. Manyetik fırtınaların görüldüğü zaman dilimlerinde insanlarda genellikle baş ağrıları, ani ruh hali değişimleri ve çeşitli belirsiz semptomlar görülebiliyor.Jeomanyetik fırtınanın şiddeti G indeksi verilen 5 kademeli ölçekle belirleniyor. G1 seviyesindeki fırtınalar en zayıf olarak kabul ediliyor ve elektrikli cihazlar üzerinde neredeyse hiçbir etkisi bulunmuyor. G3, elektrik sistemlerini doğrudan etkileyen ve uydu navigasyonu ve radyo iletişiminde kesintiye neden olan şiddetli bir fırtına olarak gösteriliyor. En yüksek seviye olan G5, elektrik şebekesinde geniş kapsamlı sorunlara, uyduların faaliyetinde ve radyo iletişiminde büyük arızalara yol açıyor.

manyetik fırtına

doğa

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