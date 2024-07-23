https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/brezilya-aciklarindaki-kopekbaliklarin-dokularinda-kokain-tespit-edildi--1086136336.html
Brezilya açıklarındaki köpekbalıkların dokularında kokain tespit edildi
Brezilya açıklarındaki köpekbalıkların dokularında kokain tespit edildi
Sputnik Türkiye
Brezilya açıklarında kartellerin polisten kurtulmak adına denize attığı kokainlerin son yıllarda etkisi tartışılıyordu. Bilim insanları sürekli denize atılan... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T14:31+0300
2024-07-23T14:31+0300
2024-07-23T14:32+0300
dünya
köpekbalığı
deniz
balık
kokain
kartel
uyuşturucu
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Brezilya kıyılarında bulunan köpekbalıkları üzerinde yapılan testlerde kokain tespit edildi. Bilim insanları kaçakçılar ve çeteler tarafından suya atılan uyuşturucuların deniz yaşamını etkileyebileceğini uzun süredir öne sürüyordu.100 kat daha fazla kokain tespit edildi Brezilya’daki Oswaldo Cruz Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada, 13 yaban Brezilya keskin burunlu köpekbalığı incelendi ve hepsinin dokularında kokain bulundu. Uyuşturucu seviyeleri, daha önce diğer suda yaşayan köpek balıklarına oranla tespit edilen miktarlardan 100 kat daha fazlaydı.Araştırma, bu köpekbalıklarının kas dokularında, karaciğerlerine kıyasla daha yüksek oranda kokain bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar şu an ise kokainin köpek balıkları üzerinde ne etkisi olduğunu inceleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230906/dunya-turunda-kabus-kopekbaliklari-saldirinca-okyanusun-ortasinda-gemileri-batti-1075233679.html
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köpekbalığı, deniz, balık, kokain, kartel, uyuşturucu
köpekbalığı, deniz, balık, kokain, kartel, uyuşturucu
Brezilya açıklarındaki köpekbalıkların dokularında kokain tespit edildi
14:31 23.07.2024 (güncellendi: 14:32 23.07.2024)
Brezilya açıklarında kartellerin polisten kurtulmak adına denize attığı kokainlerin son yıllarda etkisi tartışılıyordu. Bilim insanları sürekli denize atılan uyuşturucu maddeler yüzünden köpek balıklarının dokusunda kokain bulunduğunu açıkladı.
Brezilya kıyılarında bulunan köpekbalıkları üzerinde yapılan testlerde kokain tespit edildi. Bilim insanları kaçakçılar ve çeteler tarafından suya atılan uyuşturucuların deniz yaşamını etkileyebileceğini uzun süredir öne sürüyordu.
100 kat daha fazla kokain tespit edildi
Brezilya’daki Oswaldo Cruz Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada, 13 yaban Brezilya keskin burunlu köpekbalığı incelendi ve hepsinin dokularında kokain bulundu. Uyuşturucu seviyeleri, daha önce diğer suda yaşayan köpek balıklarına oranla tespit edilen miktarlardan 100 kat daha fazlaydı.
Araştırma, bu köpekbalıklarının kas dokularında, karaciğerlerine kıyasla daha yüksek oranda kokain bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar şu an ise kokainin köpek balıkları üzerinde ne etkisi olduğunu inceleyecek.