https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/brezilya-aciklarindaki-kopekbaliklarin-dokularinda-kokain-tespit-edildi--1086136336.html

Brezilya açıklarındaki köpekbalıkların dokularında kokain tespit edildi

Brezilya açıklarındaki köpekbalıkların dokularında kokain tespit edildi

Sputnik Türkiye

Brezilya açıklarında kartellerin polisten kurtulmak adına denize attığı kokainlerin son yıllarda etkisi tartışılıyordu. Bilim insanları sürekli denize atılan... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T14:31+0300

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dünya

köpekbalığı

deniz

balık

kokain

kartel

uyuşturucu

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Brezilya kıyılarında bulunan köpekbalıkları üzerinde yapılan testlerde kokain tespit edildi. Bilim insanları kaçakçılar ve çeteler tarafından suya atılan uyuşturucuların deniz yaşamını etkileyebileceğini uzun süredir öne sürüyordu.100 kat daha fazla kokain tespit edildi Brezilya’daki Oswaldo Cruz Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada, 13 yaban Brezilya keskin burunlu köpekbalığı incelendi ve hepsinin dokularında kokain bulundu. Uyuşturucu seviyeleri, daha önce diğer suda yaşayan köpek balıklarına oranla tespit edilen miktarlardan 100 kat daha fazlaydı.Araştırma, bu köpekbalıklarının kas dokularında, karaciğerlerine kıyasla daha yüksek oranda kokain bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar şu an ise kokainin köpek balıkları üzerinde ne etkisi olduğunu inceleyecek.

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köpekbalığı, deniz, balık, kokain, kartel, uyuşturucu