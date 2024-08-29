https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/izmirdeki-korkunc-olayda-cocuklarini-vuran-baba-da-oldu-1087412223.html
İzmir'deki korkunç olayda çocuklarını vuran baba da öldü
İzmir'deki korkunç olayda çocuklarını vuran baba da öldü
Sputnik Türkiye
İzmir'de dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan baba Vesim Şimşek, hastanede öldü. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:37+0300
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Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, 27 Ağustos'ta Çınar mevkisine yakın zeytinlik araziye getirdiği 4 çocuğuna ardı ardında tabancayla ateş etmiş ve çocuklardan 3'ünü öldürmüştü. Daha sonra intihar girişiminde bulunan Şimşek, yaraladı kızı 11 yaşındaki Hira Nur ile hastanede tedavi görüyordu. 3 çocuk Manisa'da toprağa verildiTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek'in öldüğü açıklandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ceylin 2, Cemre 4 ve Nira 14 yaşındaydı ve dün Manisa'da toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/beyin-cerrahinin-13-yasindaki-kizina-bir-ameliyat-sirasinda-hastasinin-kafatasinda-delik-actirdigi-1087407025.html
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izmir, bornova, baba vahşeti
izmir, bornova, baba vahşeti
İzmir'deki korkunç olayda çocuklarını vuran baba da öldü
12:37 29.08.2024 (güncellendi: 12:38 29.08.2024)
İzmir'de dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan baba Vesim Şimşek, hastanede öldü.
Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, 27 Ağustos'ta Çınar mevkisine yakın zeytinlik araziye getirdiği 4 çocuğuna ardı ardında tabancayla ateş etmiş ve çocuklardan 3'ünü öldürmüştü. Daha sonra intihar girişiminde bulunan Şimşek, yaraladı kızı 11 yaşındaki Hira Nur ile hastanede tedavi görüyordu.
3 çocuk Manisa'da toprağa verildi
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek'in öldüğü açıklandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ceylin 2, Cemre 4 ve Nira 14 yaşındaydı ve dün Manisa'da toprağa verildi.