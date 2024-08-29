https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/izmirdeki-korkunc-olayda-cocuklarini-vuran-baba-da-oldu-1087412223.html

İzmir'deki korkunç olayda çocuklarını vuran baba da öldü

İzmir'deki korkunç olayda çocuklarını vuran baba da öldü

Sputnik Türkiye

İzmir'de dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan baba Vesim Şimşek, hastanede öldü. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T12:37+0300

2024-08-29T12:37+0300

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Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, 27 Ağustos'ta Çınar mevkisine yakın zeytinlik araziye getirdiği 4 çocuğuna ardı ardında tabancayla ateş etmiş ve çocuklardan 3'ünü öldürmüştü. Daha sonra intihar girişiminde bulunan Şimşek, yaraladı kızı 11 yaşındaki Hira Nur ile hastanede tedavi görüyordu. 3 çocuk Manisa'da toprağa verildiTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek'in öldüğü açıklandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ceylin 2, Cemre 4 ve Nira 14 yaşındaydı ve dün Manisa'da toprağa verildi.

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