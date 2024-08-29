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Beyin cerrahının 13 yaşındaki kızına bir ameliyat sırasında hastasının kafatasında delik açtırdığı ortaya çıktı
Beyin cerrahının 13 yaşındaki kızına bir ameliyat sırasında hastasının kafatasında delik açtırdığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Avusturya'da bir beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızını bir hastanın kafatasına delik açmak üzere ameliyat odasına soktuğu iddiasıyla görevden alındı ve hakkında... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T11:38+0300
2024-08-29T11:38+0300
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Olay, 33 yaşındaki bir hastanın 13 Ocak'ta geçirdiği orman kazasının ardından hava ambulansıyla Steiermark bölgesindeki hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Başından ağır yaralanan hasta acil ameliyata alınırken, iddiaya göre cerrah genç kızını ameliyata dahil etti ve kızın hastanın kafatasına delik açmasına izin verdi.Ameliyat, Ocak ayında gerçekleşmesine rağmen olayın detayları ancak 26 Nisan’da savcılığa yapılan isimsiz bir ihbarla ortaya çıktı. Hasta ise 13 yaşında bir kız tarafından kafatasının delindiğini ihbardan çok sonra, Temmuz ayında öğrendi.Hastanın avukatı Peter Freiberger, cerrahın hastaya 'kobay' gibi davrandığını belirterek tazminat davası açtı ve hastanenin hasta ile temas kurmadığını vurguladı.Graz savcılığı, cerrah ve ameliyatta bulunan diğer doktorlar hakkında 'ciddi bedensel zarar verme' suçundan soruşturma başlattı. Savcı Hansjoerg Bacher, nihai raporun beklendiğini açıkladı. Olay, Avusturya tıp camiasında büyük yankı uyandırdı ve cerrahların işten çıkarılmasıyla sonuçlandı.
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beyin cerrahı, ameliyat, beyin ameliyatı, beyin, beyin, beyin cerrahisi
beyin cerrahı, ameliyat, beyin ameliyatı, beyin, beyin, beyin cerrahisi

Beyin cerrahının 13 yaşındaki kızına bir ameliyat sırasında hastasının kafatasında delik açtırdığı ortaya çıktı

11:38 29.08.2024
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Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA
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Avusturya'da bir beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızını bir hastanın kafatasına delik açmak üzere ameliyat odasına soktuğu iddiasıyla görevden alındı ve hakkında cezai soruşturma başlatıldı. Graz Üniversite Hastanesi'nde gerçekleşen olayın ardından, ameliyatı geçiren hasta olayı medyada öğrendikten sonra şikayette bulundu.
Olay, 33 yaşındaki bir hastanın 13 Ocak'ta geçirdiği orman kazasının ardından hava ambulansıyla Steiermark bölgesindeki hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Başından ağır yaralanan hasta acil ameliyata alınırken, iddiaya göre cerrah genç kızını ameliyata dahil etti ve kızın hastanın kafatasına delik açmasına izin verdi.
Ameliyat, Ocak ayında gerçekleşmesine rağmen olayın detayları ancak 26 Nisan’da savcılığa yapılan isimsiz bir ihbarla ortaya çıktı. Hasta ise 13 yaşında bir kız tarafından kafatasının delindiğini ihbardan çok sonra, Temmuz ayında öğrendi.
Hastanın avukatı Peter Freiberger, cerrahın hastaya 'kobay' gibi davrandığını belirterek tazminat davası açtı ve hastanenin hasta ile temas kurmadığını vurguladı.
Graz savcılığı, cerrah ve ameliyatta bulunan diğer doktorlar hakkında 'ciddi bedensel zarar verme' suçundan soruşturma başlattı. Savcı Hansjoerg Bacher, nihai raporun beklendiğini açıkladı. Olay, Avusturya tıp camiasında büyük yankı uyandırdı ve cerrahların işten çıkarılmasıyla sonuçlandı.
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