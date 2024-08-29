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İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul'da, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Oral-B Challenge İstanbul triatlon yarışları dolayısıyla hafta sonu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T18:51+0300
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İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle organize edilen etkinlikte yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu mücadele edecek.Beykoz’da bu yıl 4'üncüsü yapılan organizasyon kapsamında 31 Ağustos Cumartesi günü Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Göksu Caddesi saat 05.00-13.00 arasında trafiğe kapalı olacak.Organizasyonun 1 Eylül Pazar günkü bisiklet etabı için 05.00-09.30 saatleri arasında Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası 05.30-9.30 saatlerinde kapalı olacak. Avrupa-Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa-Asya) 05.30-9.30 arası araç trafiğine kapatılacak, diğer Asya-Avrupa yönü normal seyrine devam edecek.Koşu parkuru için ise Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/iett-ilk-incelemelere-gore-kucukcekmecedeki-metrobus-kazasinin-sebebini-acikladi-1087429371.html
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İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak

18:51 29.08.2024
© AA / Cemaleddin Turanİstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde yollar boş kaldı.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde yollar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA / Cemaleddin Turan
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İstanbul'da, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Oral-B Challenge İstanbul triatlon yarışları dolayısıyla hafta sonu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Asya yönü, Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu, Küçüksu ve Körfez Caddesi arası ve bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak.
İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle organize edilen etkinlikte yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu mücadele edecek.
Beykoz’da bu yıl 4'üncüsü yapılan organizasyon kapsamında 31 Ağustos Cumartesi günü Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Göksu Caddesi saat 05.00-13.00 arasında trafiğe kapalı olacak.
Organizasyonun 1 Eylül Pazar günkü bisiklet etabı için 05.00-09.30 saatleri arasında Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.
TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası 05.30-9.30 saatlerinde kapalı olacak. Avrupa-Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa-Asya) 05.30-9.30 arası araç trafiğine kapatılacak, diğer Asya-Avrupa yönü normal seyrine devam edecek.
Koşu parkuru için ise Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.
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