https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbul-sefakoyde-iki-metrobus-carpisti-yaralilar-var-1087401093.html

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 yaralı

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 yaralı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece Sefaköy mevkinde iki metrobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Metrobüs... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

metrobüs

sefaköy

kaza

küçükçekmece

küçükçekmece

istanbul

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Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Kazada sonucu 2'si ağır, 35 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dolartlde-gece-saatlerinde-anlasilamayan-ani-hareketlilik-tam-bir-muammaydi-1087402564.html

türkiye

sefaköy

küçükçekmece

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