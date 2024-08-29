https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbul-sefakoyde-iki-metrobus-carpisti-yaralilar-var-1087401093.html
Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 yaralı
Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 yaralı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece Sefaköy mevkinde iki metrobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Metrobüs... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T09:03+0300
2024-08-29T09:03+0300
2024-08-29T10:27+0300
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metrobüs
sefaköy
kaza
küçükçekmece
küçükçekmece
istanbul
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Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Kazada sonucu 2'si ağır, 35 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dolartlde-gece-saatlerinde-anlasilamayan-ani-hareketlilik-tam-bir-muammaydi-1087402564.html
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metrobüs, sefaköy, kaza, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul
metrobüs, sefaköy, kaza, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul
Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 yaralı
09:03 29.08.2024 (güncellendi: 10:27 29.08.2024)
Küçükçekmece Sefaköy mevkinde iki metrobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Metrobüs seferlerinde çift yönlü aksama .
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Kazada sonucu 2'si ağır, 35 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.