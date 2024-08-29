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Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 yaralı
Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 yaralı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece Sefaköy mevkinde iki metrobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Metrobüs... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
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Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Kazada sonucu 2'si ağır, 35 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
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metrobüs, sefaköy, kaza, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul
metrobüs, sefaköy, kaza, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 yaralı

09:03 29.08.2024 (güncellendi: 10:27 29.08.2024)
© AA / Cemal Yurttaşİstanbul Sefaköy'de metrobüs kazası: 3'ü ağır 10 kişi yaralandı
İstanbul Sefaköy'de metrobüs kazası: 3'ü ağır 10 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Küçükçekmece Sefaköy mevkinde iki metrobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Metrobüs seferlerinde çift yönlü aksama .
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Kazada sonucu 2'si ağır, 35 kişi yaralandı.
© İHA / -AW276521İstanbul Sefaköy'de metrobüs kazası, yaralılar var
İstanbul Sefaköy'de metrobüs kazası, yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© İHA / -AW276521
Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
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