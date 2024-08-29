https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dolartlde-gece-saatlerinde-anlasilamayan-ani-hareketlilik-tam-bir-muammaydi-1087402564.html

Dolar/TL'de gece saatlerinde 'anlaşılamayan' ani hareketlilik: 'Tam bir muammaydı'

Dolar/TL'de gece saatlerinde 'anlaşılamayan' ani hareketlilik: 'Tam bir muammaydı'

Sputnik Türkiye

Dolar/TL kuru, gece saatlerinde ani bir yükselişle 34.50 seviyelerine çıkarak kayıplara yol açtı. Ancak bu hareketin ardından piyasa yeniden sakinleşti... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T09:51+0300

2024-08-29T09:51+0300

2024-08-29T09:51+0300

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Asya piyasasının açık olduğu saatlerde Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 1.4 değer kaybederek 34.4898 ile rekor düşük seviyeye geriledi. Kısa süreli hareketliliğin ardından kurda toparlanma görülürken, gün ortasında dolar/TL 34.04 seviyesinde işlem gördü. TL, Japon Yeni karşısında da benzer bir düşüş yaşadı.'TL'deki hareket tam bir muammaydı'Tokyo'dan Traders Securities Piyasa Departmanı Başkanı Yoshio Iguchi, Türk Lirası'ndaki bu hareketin tam bir muamma olduğunu ifade ederek, “Herhangi bir özel haber olmamasına rağmen, bankaların TL/yen için verdiği teklif hızla genişlemeye başladı. Bu, TL/yen’de uzun pozisyonda olan bazı yatırımcıların hareketliliğini artırdı ve zarar eden satışlarla pozisyon ayarlamaları yapılmasına yol açtı” dedi.Liranın değer kaybı, küresel döviz işlemlerinin çözülmesinin ardından hız kazandı. Ağustos ayında yüzde 2.6 oranında değer kaybeden TL, yurt içinde artan döviz talebi nedeniyle Mart ayından bu yana en kötü aylık performansını sergiliyor.Deutsche Securities: Likidite sorunu yaşandıTokyo'dan Deutsche Securities Döviz Satışları Direktörü Wako Ogawa, dalgalanmanın likidite sorunundan kaynaklandığını belirterek, “Görünüşe göre teklifler artık yapılmıyordu, fiyat bir anda genişledi ve hızla yükseldi. Sonunda, fiyat teklifin olduğu noktada durdu ve likidite geri geldi, ardından fiyat ileri geri dalgalandı” diye konuştu.Traderlar ve piyasa uzmanları, gece saatlerinde yaşanan bu dalgalanmanın piyasada belirsizlik yarattığını ve önümüzdeki günlerde likidite durumunun izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

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