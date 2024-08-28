https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/husiler-yanginin-devam-ettigi-petrol-tankerine-mudahale-icin-gecici-ateskesi-kabul-etti-1087394592.html
Husiler, yangının devam ettiği petrol tankerine müdahale için 'geçici ateşkesi' kabul etti
Husiler, yangının devam ettiği petrol tankerine müdahale için 'geçici ateşkesi' kabul etti
Sputnik Türkiye
İran'ın New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Misyonu yaptığı açıklamada, Husilerin, Kızıldeniz'de hasar gören Yunan bandıralı ham petrol tankeri Sounion'a... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T23:08+0300
2024-08-28T23:08+0300
2024-08-28T23:08+0300
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petrol tankeri
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İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Misyonu, Yemen’deki Husilerin, petrol tankerine römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için 'geçici bir ateşkesi' kabul ettiğini açıkladı.İran'ın BM Misyonu'ndan yapılan açıklamada, “Bazı ülkeler Husiler ulaşarak römorkör ve kurtarma gemilerinin olay bölgesine girişi için geçici bir ateşkes talebinde bulundu. İnsani ve çevresel kaygılar göz önünde bulundurularak Husiler bu talebi kabul etmiştir" cümleleri kaydedildi.Sounion geçen hafta Yemen'in liman kenti Hudeyde açıklarında çok sayıda merminin hedefi olmuştu. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, geminin Kızıldeniz'de hala yanmakta olduğunu ve petrol sızdırıyor gibi göründüğünü dile getirilmişti.Pentagon Sözcüsü Hava Kuvvetleri Tümgenerali Patrick Ryder yaptığı açıklamada üçüncü bir tarafın Sounion'un kurtarılmasına yardımcı olmak üzere iki römorkör göndermeye çalıştığını ancak Husilerin onları saldırmakla tehdit ettiğini dile getirmişti.İran'ın BM Misyonu ise bu iddiaya yanıt vererek, “Kızıldeniz'de yardım sağlama ve petrol sızıntısını önleme konusundaki başarısızlık, hedef alınma olasılığına ilişkin endişelerden ziyade bazı ülkelerin ihmalinden kaynaklanmaktadır” cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/husiler-kizildenizde-yunanistana-ait-gemiye-saldirdi-murettebat-kurtarildi-gemi-bolgede-mahsur-1087159508.html
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husiler, yemen, kızıldeniz, petrol tankeri, yangın, petrol sızıntısı, pentagon, patrick ryder, iran
husiler, yemen, kızıldeniz, petrol tankeri, yangın, petrol sızıntısı, pentagon, patrick ryder, iran
Husiler, yangının devam ettiği petrol tankerine müdahale için 'geçici ateşkesi' kabul etti
İran'ın New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Misyonu yaptığı açıklamada, Husilerin, Kızıldeniz'de hasar gören Yunan bandıralı ham petrol tankeri Sounion'a römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için izin verdiğini duyurdu.
İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Misyonu, Yemen’deki Husilerin, petrol tankerine römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için 'geçici bir ateşkesi' kabul ettiğini açıkladı.
İran'ın BM Misyonu'ndan yapılan açıklamada, “Bazı ülkeler Husiler ulaşarak römorkör ve kurtarma gemilerinin olay bölgesine girişi için geçici bir ateşkes talebinde bulundu. İnsani ve çevresel kaygılar göz önünde bulundurularak Husiler bu talebi kabul etmiştir" cümleleri kaydedildi.
Sounion geçen hafta Yemen'in liman kenti Hudeyde açıklarında çok sayıda merminin hedefi olmuştu. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, geminin Kızıldeniz'de hala yanmakta olduğunu ve petrol sızdırıyor gibi göründüğünü dile getirilmişti.
Pentagon Sözcüsü Hava Kuvvetleri Tümgenerali Patrick Ryder yaptığı açıklamada üçüncü bir tarafın Sounion'un kurtarılmasına yardımcı olmak üzere iki römorkör göndermeye çalıştığını ancak Husilerin onları saldırmakla tehdit ettiğini dile getirmişti.
İran'ın BM Misyonu ise bu iddiaya yanıt vererek, “Kızıldeniz'de yardım sağlama ve petrol sızıntısını önleme konusundaki başarısızlık, hedef alınma olasılığına ilişkin endişelerden ziyade bazı ülkelerin ihmalinden kaynaklanmaktadır” cümlelerini kaydetti.