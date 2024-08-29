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SON DAKİKA | Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
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Güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen kadın öldü
Güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen kadın öldü
Sputnik Türkiye
Antalya'da tatil yaptığı otelin havuz başında güneşlenirken kafasına baca parçası düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T14:13+0300
2024-08-29T14:13+0300
türkiye
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baca
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Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda tatil yaptığı otelin havuz kenarında güneşlenirken, rüzgarın etkisiyle çıkan baca kapağının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan hemşire Hanım Kaya Orakcı (37) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve yakınları tarafından teslim alındı. Orakcı'nın yakınları cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınmasının ardından cenaze aracını dualarla memleketi Hakkari'ye uğurladı.Öte yandan, otelin 40 santim büyüklüğündeki baca kapağının rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak havuz kenarında oturan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümüne neden olmasından dolayı ailenin otelden davacı ve şikayetçi olacağı avukatların işlemlere başladığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otel müdürü M. D.'nin ise Jandarma'daki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/guneslenirken-kafasina-baca-kapagi-dustu-agir-yaralandi-1087374217.html
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antalya, kaza, baca
antalya, kaza, baca

Güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen kadın öldü

14:13 29.08.2024
© AA / ERDAL ATAOĞLU-AW276017Güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü, ağır yaralandı
Güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü, ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA / ERDAL ATAOĞLU-AW276017
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Antalya'da tatil yaptığı otelin havuz başında güneşlenirken kafasına baca parçası düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda tatil yaptığı otelin havuz kenarında güneşlenirken, rüzgarın etkisiyle çıkan baca kapağının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan hemşire Hanım Kaya Orakcı (37) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve yakınları tarafından teslim alındı. Orakcı'nın yakınları cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınmasının ardından cenaze aracını dualarla memleketi Hakkari'ye uğurladı.
Öte yandan, otelin 40 santim büyüklüğündeki baca kapağının rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak havuz kenarında oturan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümüne neden olmasından dolayı ailenin otelden davacı ve şikayetçi olacağı avukatların işlemlere başladığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otel müdürü M. D.'nin ise Jandarma'daki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
Güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü, ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü, ağır yaralandı
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