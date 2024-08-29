https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/guneslenirken-kafasina-baca-kapagi-dusen-kadin-oldu-1087416533.html

Güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen kadın öldü

Güneşlenirken kafasına baca kapağı düşen kadın öldü

Sputnik Türkiye

Antalya'da tatil yaptığı otelin havuz başında güneşlenirken kafasına baca parçası düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T14:13+0300

2024-08-29T14:13+0300

2024-08-29T14:13+0300

türkiye

antalya

kaza

baca

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087373820_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_df13c9c1fbee9d314a5de9e86533ec1c.jpg

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda tatil yaptığı otelin havuz kenarında güneşlenirken, rüzgarın etkisiyle çıkan baca kapağının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan hemşire Hanım Kaya Orakcı (37) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve yakınları tarafından teslim alındı. Orakcı'nın yakınları cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınmasının ardından cenaze aracını dualarla memleketi Hakkari'ye uğurladı.Öte yandan, otelin 40 santim büyüklüğündeki baca kapağının rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak havuz kenarında oturan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümüne neden olmasından dolayı ailenin otelden davacı ve şikayetçi olacağı avukatların işlemlere başladığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otel müdürü M. D.'nin ise Jandarma'daki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/guneslenirken-kafasina-baca-kapagi-dustu-agir-yaralandi-1087374217.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, kaza, baca