https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/guneslenirken-kafasina-baca-kapagi-dustu-agir-yaralandi-1087374217.html
Güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü, ağır yaralandı
Güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü, ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde havuz başında güneşlenmek için sandalyede oturan kadın, otelin çatısından başına baca kapağının düşmesi sonucu ağır yaralandı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T13:32+0300
2024-08-28T13:32+0300
2024-08-28T13:32+0300
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yüzme havuzu
havuz
baca
kaza
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Alanya'da havuz başında üzerine baca kapağı düşen kadın ağır yaralandı.Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Hanım Kaya Orakcı (37), havuz bölümünde sandalyede oturduğu sırada, otelin çatısından yaklaşık 20 metre yükseklikten başına baca kapağı düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza anı otelin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, diğer tatilcilerin havuzda yüzdüğü, şezlongların arasında sandalyede oturan Orakcı'nın başına çatıdan baca kapağının düşmesi, yere yığılan kadının yardımına çevredekilerin koşması, bazı otel sakinlerinin de çocuklarını kucaklayarak havuzdan uzaklaşması yer alıyor.
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alanya, yüzme havuzu, havuz, baca, kaza
alanya, yüzme havuzu, havuz, baca, kaza
Güneşlenirken kafasına baca kapağı düştü, ağır yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde havuz başında güneşlenmek için sandalyede oturan kadın, otelin çatısından başına baca kapağının düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Alanya'da havuz başında üzerine baca kapağı düşen kadın ağır yaralandı.
Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Hanım Kaya Orakcı (37), havuz bölümünde sandalyede oturduğu sırada, otelin çatısından yaklaşık 20 metre yükseklikten başına baca kapağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı otelin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, diğer tatilcilerin havuzda yüzdüğü, şezlongların arasında sandalyede oturan Orakcı'nın başına çatıdan baca kapağının düşmesi, yere yığılan kadının yardımına çevredekilerin koşması, bazı otel sakinlerinin de çocuklarını kucaklayarak havuzdan uzaklaşması yer alıyor.