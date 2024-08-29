https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/fransiz-avukat-durova-yonelik-adli-denetim-birkac-yil-surebilir-1087419680.html
Fransız Avukat: Durov’a yönelik adli denetim birkaç yıl sürebilir
Fransız Avukat: Durov’a yönelik adli denetim birkaç yıl sürebilir
Sputnik Türkiye
Fransız ceza avukatı David Libeskind, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un Fransa’daki adli denetiminin soruşturmanın tamamı boyunca devam edebileceğini... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-29T15:40+0300
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soruşturma
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Avukat Libeskind, Sputnik’e demecinde Fransa’da gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan ve adli denetim şartı ile serbest bırakılan Telegram krurucusu ve CEO’su Pavel Durov’un durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.“Adli denetim, hakimin yürüttüğü soruşturmanın sonuna kadar devam edebilir. Fransa’da genelde cezai soruşturmalar üç ila dört yıl sürer, azami süre yoktur, hakim onu düzenli olarak sorguya çağıracaktır” diyen Libeskind, bununla birlikte Pavel Durov’un her zaman denetimin zayıflatılması ve hatta iptali talebiyle hakime başvurabileceğini vurguladı.Fransız avukat, Telegram kurucusunun aynı zamanda istisnai olarak ve ikna edici argümanlarla yurt dışına çıkma izni isteme hakkı olduğunun da altını çizdi.Fransa’da adli denetimin internet ve telefon kullanımında kısıtlama öngörmediğine dikkat çeken Libeskind, “Fransa’da adli denetim internet veya telefon kullanımına kısıtlama getirmiyor, bu nedenle Pavel Durov çalışmaya ve Telegram’ı yönetmeye devam edebilir” ifadelerini kullandı.Durov'un gözaltı süreciRus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.24 Ağustos'ta gözaltına alınan Durov, Öarşamba günü çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunlulu getirilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/durova-bir-darbe-de-avrupa-komisyonundan-telegrama-karsi-teknik-sorusturma-baslatildi-1087403855.html
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fransa, telegram, pavel durov, adli kontrol, soruşturma
fransa, telegram, pavel durov, adli kontrol, soruşturma
Fransız Avukat: Durov’a yönelik adli denetim birkaç yıl sürebilir
15:40 29.08.2024 (güncellendi: 16:08 29.08.2024)
Fransız ceza avukatı David Libeskind, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un Fransa’daki adli denetiminin soruşturmanın tamamı boyunca devam edebileceğini, Fransa’da bu tür davaların genelde üç ila dört yıl sürdüğünü belirtti.
Avukat Libeskind, Sputnik’e demecinde Fransa’da gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan ve adli denetim şartı ile serbest bırakılan Telegram krurucusu ve CEO’su Pavel Durov’un durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“Adli denetim, hakimin yürüttüğü soruşturmanın sonuna kadar devam edebilir. Fransa’da genelde cezai soruşturmalar üç ila dört yıl sürer, azami süre yoktur, hakim onu düzenli olarak sorguya çağıracaktır” diyen Libeskind, bununla birlikte Pavel Durov’un her zaman denetimin zayıflatılması ve hatta iptali talebiyle hakime başvurabileceğini vurguladı.
Fransız avukat, Telegram kurucusunun aynı zamanda istisnai olarak ve ikna edici argümanlarla yurt dışına çıkma izni isteme hakkı olduğunun da altını çizdi.
Fransa’da adli denetimin internet ve telefon kullanımında kısıtlama öngörmediğine dikkat çeken Libeskind, “Fransa’da adli denetim internet veya telefon kullanımına kısıtlama getirmiyor, bu nedenle Pavel Durov çalışmaya ve Telegram’ı yönetmeye devam edebilir” ifadelerini kullandı.
Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.
Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.
24 Ağustos'ta gözaltına alınan Durov, Öarşamba günü çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunlulu getirilmiş durumda.