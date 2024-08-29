https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/durova-bir-darbe-de-avrupa-komisyonundan-telegrama-karsi-teknik-sorusturma-baslatildi-1087403855.html
Durov’a bir darbe de Avrupa Komisyonu’ndan: Telegram’a karşı ‘teknik soruşturma’ başlatıldı
Durov’a bir darbe de Avrupa Komisyonu’ndan: Telegram’a karşı ‘teknik soruşturma’ başlatıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu’nun mesajlaşma servisi Telegram'a karşı, Avrupa Birliği (AB) kurallarından kaçınmak için kullanıcı sayısını olduğundan az gösterdiği... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T10:06+0300
2024-08-29T10:06+0300
2024-08-29T10:09+0300
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ABD merkezli Financial Times’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Avrupa Komisyonu, Telegram’ın AB’nin büyük çevrimiçi platformlar için uyguladığı reklam kısıtlamaları, yanlış bilgilendirmeye karşı önlemler ve çocukların korunması gibi katı talepleri yerine getirmekten kaçınmak amacıyla birliğe üye ülkelerdeki kullanıcı sayısını olduğundan az göstermiş olabileceğinden şüpheleniyor.Telegram, AB ülkelerindeki kullanıcı sayısının 41 milyon olduğunu duyurduğu 2024 Şubat ayından sonra bilgileri güncellemedi. AB’nin Dijital Hizmetler Yasası uyarınca şirketin Ağustos ayında güncel rakamlar açıklaması gerekiyordu, ancak şirketin “AB'deki aylık aktif kullanıcısı sayısının 45 milyondan çok daha az” olduğunu bildirmekle yetindiği ifade edildi.Haberde, güncel bilgilerin sağlanmamasının Telegram’ın yasaları ihlal ettiği anlamına geldiği kaydedildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Telegram kurucusu Pavel Durov’un gözaltına alınması bağlamında uluslararası insan hakları örgütlerini eleştirmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, 2018 yılında Telegram'ı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle engellemek istemesi üzerine 26 insan hakları kuruluşunun Moskova’ya karşı ortak bildiri yayınladığını anımsatarak, “Ancak şimdi tüm bu kuruluşlar susuyor” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/paris-savciligi-pavel-durov-adli-denetim-altina-alindi-1087394920.html
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telegram, avrupa komisyonu, avrupa birliği, kullanıcı, kullanıcı verileri, yasa, ihlal, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Durov’a bir darbe de Avrupa Komisyonu’ndan: Telegram’a karşı ‘teknik soruşturma’ başlatıldı
10:06 29.08.2024 (güncellendi: 10:09 29.08.2024)
Avrupa Komisyonu’nun mesajlaşma servisi Telegram'a karşı, Avrupa Birliği (AB) kurallarından kaçınmak için kullanıcı sayısını olduğundan az gösterdiği şüphesiyle bir ‘teknik soruşturma’ başlattığı belirtildi.
ABD merkezli Financial Times’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Avrupa Komisyonu, Telegram’ın AB’nin büyük çevrimiçi platformlar için uyguladığı reklam kısıtlamaları, yanlış bilgilendirmeye karşı önlemler ve çocukların korunması gibi katı talepleri yerine getirmekten kaçınmak amacıyla birliğe üye ülkelerdeki kullanıcı sayısını olduğundan az göstermiş olabileceğinden şüpheleniyor.
Telegram, AB ülkelerindeki kullanıcı sayısının 41 milyon olduğunu duyurduğu 2024 Şubat ayından sonra bilgileri güncellemedi. AB’nin Dijital Hizmetler Yasası uyarınca şirketin Ağustos ayında güncel rakamlar açıklaması gerekiyordu, ancak şirketin “AB'deki aylık aktif kullanıcısı sayısının 45 milyondan çok daha az” olduğunu bildirmekle yetindiği ifade edildi.
Haberde, güncel bilgilerin sağlanmamasının Telegram’ın yasaları ihlal ettiği anlamına geldiği kaydedildi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Telegram kurucusu Pavel Durov’un gözaltına alınması bağlamında uluslararası insan hakları örgütlerini eleştirmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, 2018 yılında Telegram'ı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle engellemek istemesi üzerine 26 insan hakları kuruluşunun Moskova’ya karşı ortak bildiri yayınladığını anımsatarak, “Ancak şimdi tüm bu kuruluşlar susuyor” ifadesini kullanmıştı.