https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/filistin-bati-seria-ve-gazzede-birlesik-yonetim-arayisinda-1087400525.html

Filistin, Batı Şeria ve Gazze'de birleşik yönetim arayışında

Filistin, Batı Şeria ve Gazze'de birleşik yönetim arayışında

Sputnik Türkiye

Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek Putin’le bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın, bu görüşmede Filistinliler arası uzlaşmayı da ele aldığı... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T08:15+0300

2024-08-29T08:15+0300

2024-08-29T08:16+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

mahmud abbas

rusya

vladimir putin

moskova

hamas

fetih hareketi

filistin uzlaşısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087400157_0:0:3247:1827_1920x0_80_0_0_e1eb2f84fdd1059cafab712c9e58c1ce.jpg

Mahmud Abbas'ın Moskova'ya yaptığı son ziyareti ve sonuçlarını Sputnik’e değerlendiren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Abbas'ın bu ziyaretinin Ortadoğu'daki durumun bütününe ilişkin pozisyonların koordine edilmesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “Başkanın, hükümetin ve Rusya halkının, tüm uluslararası forumlarda Filistin halkının haklarını ve halkımıza yönelik saldırganlığın sona erdirilmesine yönelik çabaları destekleyen tutumunu takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.Ağabekyan, Filistin liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Moskova ziyaretinde, aynı zamanda ‘Filistinliler arası uzlaşma’ konusunu ve bunun başarılı olmasını sağlamanın yollarını da ele aldığını sözlerine ekledi.Filistinli yetkililerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde birleşik yönetim konusunda anlaşmaya varmaya çalıştığını kaydeden Dışişleri Bakanı, demecini, “Filistin liderliği, Filistin saflarını birleştirmek ve tek ve birleşik bir yönetim için ulusal bir yol haritası üzerinde anlaşmak için büyük çaba sarf etmeye devam etmektedir” diye tamamladı.Rusya Devlet Başkanı Putin, 13 Ağustos’ta Moskova’daki Novo-Ogoryovo başkanlık rezidansında, Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas’la bir araya gelmişti.Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı ve Filistin lideri Abbas'ın arasındaki görüşmede ikili işbirliğinin yanı sıra, Filistin-İsrail geriliminin tırmanması ve Gazze Şeridi’nde yaşanan eşsiz insani felaket bağlamında Ortadoğu’daki durumun ele alındığı bildirilmişti.Putin, görüşmenin başında Abbas’ı Moskova’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, “Rusya'nın bugün ne yazık ki çıkarlarını savunmak, halkını elinde silahlarla korumak zorunda olduğu herkes tarafından biliniyor, ancak Ortadoğu ve Filistin'de yaşananlar kesinlikle bizim dikkatimizden kaçmıyor” ifadelerini kullanmıştı.Filistin lideri de görüşmede Rusya’ya desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Başkan, sizinle görüşmek benim için her zaman büyük bir zevk. Size inanıyoruz, size güveniyoruz ve desteğinizi hissediyoruz” diye konuştu.Rusya, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmak için 2002'de kurulan, ABD, AB ve BM'nin de yer aldığı Ortadoğu Dörtlüsü'nün üyesi niteliği taşıyor.Filistinli gruplar arasında uzlaşma diyaloğu Çin’de düzenlenmiştiSahip olduğu dev uluslararası gücüyle Filistin'de iki devletli çözüm ve Ortadoğu’da barış için arabuluculuk faaliyetlerini artıran Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, kapsamlı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yapmıştı.Çin hükümetinin daveti üzerine başkent Pekin'de toplanan ve aralarında Fetih, Hamas, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu Filistinli 14 ulusal grup, 21 Temmuz’da başlayan ve bugün sona eren uzlaşma diyalogunun sonunda bir bildiri imzaladı.Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hamastan-cine-tesekkur-pekinde-yapilan-toplanti-ulusal-birlik-yolunda-onemli-bir-adim-1086133617.html

filistin

rusya

moskova

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, gazze, filistin uzlaşısı, filistin sorunu, mahmud abbas, putin filistin, rusya filistin,