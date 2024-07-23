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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hamastan-cine-tesekkur-pekinde-yapilan-toplanti-ulusal-birlik-yolunda-onemli-bir-adim-1086133617.html
Hamas’tan Çin’e teşekkür: Pekin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım
Hamas’tan Çin’e teşekkür: Pekin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım
Sputnik Türkiye
Hamas, Çin'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu açıklarken, Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T13:22+0300
2024-07-23T13:22+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin sorunu
filistin uzlaşısı
çin halk cumhuriyeti
çin
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Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.Bildirinin oluşmasında Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü teşekkür eden Bedran, ABD'nin ise Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı.Bedran, Filistinli gruplar tarafından imzalanan bildirinin en önemli noktasının "Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması"olduğunu ifade etti.Sahip olduğu dev uluslararası gücüyle Filistin'de iki devletli çözüm ve Ortadoğu’da barış için arabuluculuk faaliyetlerini artıran Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, kapsamlı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yapmıştı.Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/cinde-toplanan-filistinli-gruplar-bolunmeye-son-veren-bildiriye-imza-atti-1086123223.html
filistin
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filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, çin halk cumhuriyeti, çin, hamas, pekin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil, soykırım
filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, çin halk cumhuriyeti, çin, hamas, pekin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil, soykırım

Hamas’tan Çin’e teşekkür: Pekin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım

13:22 23.07.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDOFilistinli gruplar 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de toplandı
Filistinli gruplar 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
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Hamas, Çin'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu açıklarken, Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü teşekkür etti.
Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.
Bildirinin oluşmasında Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü teşekkür eden Bedran, ABD'nin ise Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı.
Bedran, Filistinli gruplar tarafından imzalanan bildirinin en önemli noktasının "Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması"olduğunu ifade etti.
Sahip olduğu dev uluslararası gücüyle Filistin'de iki devletli çözüm ve Ortadoğu’da barış için arabuluculuk faaliyetlerini artıran Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, kapsamlı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yapmıştı.
Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.
Filistin Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
DÜNYA
Çin’de toplanan Filistinli gruplar ‘bölünmeye son veren’ bildiriye imza attı
07:56
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