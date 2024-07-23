https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hamastan-cine-tesekkur-pekinde-yapilan-toplanti-ulusal-birlik-yolunda-onemli-bir-adim-1086133617.html
Hamas’tan Çin’e teşekkür: Pekin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım
Hamas’tan Çin’e teşekkür: Pekin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım
Sputnik Türkiye
Hamas, Çin'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu açıklarken, Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T13:22+0300
2024-07-23T13:22+0300
2024-07-23T13:22+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin sorunu
filistin uzlaşısı
çin halk cumhuriyeti
çin
hamas
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Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.Bildirinin oluşmasında Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü teşekkür eden Bedran, ABD'nin ise Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı.Bedran, Filistinli gruplar tarafından imzalanan bildirinin en önemli noktasının "Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması"olduğunu ifade etti.Sahip olduğu dev uluslararası gücüyle Filistin'de iki devletli çözüm ve Ortadoğu’da barış için arabuluculuk faaliyetlerini artıran Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, kapsamlı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yapmıştı.Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/cinde-toplanan-filistinli-gruplar-bolunmeye-son-veren-bildiriye-imza-atti-1086123223.html
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çin halk cumhuriyeti
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pekin
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filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, çin halk cumhuriyeti, çin, hamas, pekin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil, soykırım
filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, çin halk cumhuriyeti, çin, hamas, pekin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil, soykırım
Hamas’tan Çin’e teşekkür: Pekin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım
Hamas, Çin'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu açıklarken, Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü teşekkür etti.
Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.
Bildirinin oluşmasında Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü teşekkür eden Bedran, ABD'nin ise Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı.
Bedran, Filistinli gruplar tarafından imzalanan bildirinin en önemli noktasının "Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması"olduğunu ifade etti.
Sahip olduğu dev uluslararası gücüyle Filistin'de iki devletli çözüm ve Ortadoğu’da barış için arabuluculuk faaliyetlerini artıran Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, kapsamlı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yapmıştı.
Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.