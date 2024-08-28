https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kadinlara-evlilikte-kendi-soyadini-kullanma-kolayligi-taninmis-olma-sarti-1087356599.html
Kadınlara evlilikte kendi soyadını kullanma kolaylığı: 'Tanınmış olma' şartı
Kadınlara evlilikte kendi soyadını kullanma kolaylığı: 'Tanınmış olma' şartı
Sputnik Türkiye
‘Kadının bekârlık soyadını ancak kocasının soyadıyla birlikte kullanabilmesini’ öngören düzenlemeyle ilgili yeni bir formül üzerinde duruluyor. Sanatçı... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T09:50+0300
2024-08-28T09:50+0300
2024-08-28T09:50+0300
türkiye
soyadı
kadın
erkek
evlilik
medeni kanun
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Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan "sadece bir soyadı için yararlanabilir” hükmünü içeren 187. maddesini 2023 yılında “eşitlik ilkesine aykırılık” gerekçesiyle iptal etmişti.Evlendikten sonra kendi soyadını kullanmaya devam eden 847 kişinin olduğu, hem kendinin hem de eşinin soyadını kullanan kadınların sayısının ise 918 bin olduğu belirlendi. Milliyet'in haberine göre AK Parti kurmayları düzenlemeyle ilgili şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/kadinlar-icin-soyadi-duzenlemesi-yargi-paketinden-cikarildi-1086112866.html
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soyadı, kadın, erkek, evlilik, medeni kanun
soyadı, kadın, erkek, evlilik, medeni kanun
Kadınlara evlilikte kendi soyadını kullanma kolaylığı: 'Tanınmış olma' şartı
‘Kadının bekârlık soyadını ancak kocasının soyadıyla birlikte kullanabilmesini’ öngören düzenlemeyle ilgili yeni bir formül üzerinde duruluyor. Sanatçı, siyasetçi gibi ünlü isimler, “Bu soyadımla tanınıyorum” diyerek sadece kendi soyadını kullanabilecek.
Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan "sadece bir soyadı için yararlanabilir” hükmünü içeren 187. maddesini 2023 yılında “eşitlik ilkesine aykırılık” gerekçesiyle iptal etmişti.
Evlendikten sonra kendi soyadını kullanmaya devam eden 847 kişinin olduğu, hem kendinin hem de eşinin soyadını kullanan kadınların sayısının ise 918 bin olduğu belirlendi. Milliyet'in haberine göre AK Parti kurmayları düzenlemeyle ilgili şunları aktardı:
“Kadınlar genel olarak eşinin soyadını kullanmak istiyor. Bunun da arka planına baktığımızda, çocuğunu ve ailesini önemsiyor. Farklı soyadlarında olmasını istemiyorlar. Ancak yine de biz “Kadın evlenmekle erkeğin soyadını alır. Ancak tercihli kademeler yapalım” diyeceğiz. Böyle olursa böyle olur gibi bazı özel tercihli alanlar yapalım istiyoruz. Yani, kendi soyadını kullanabilir ancak bu şartta olursa diye bir formül arıyoruz. 847 kişi kendi soyadını kullanmak istemiş ama neden istemiş? Bunu niye önemsemiş? Sanatçı, siyasetçi, kamuoyunda bilinen kişiler mi? Önemli bir figür mü? İstisna getireceğimiz için bu şekilde kullanmasına izin verebileceğiz. Boşandığı erkeğin soyadını da kullanmaya devam edebiliyor.”