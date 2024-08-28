Kadınlara evlilikte kendi soyadını kullanma kolaylığı: 'Tanınmış olma' şartı

“Kadınlar genel olarak eşinin soyadını kullanmak istiyor. Bunun da arka planına baktığımızda, çocuğunu ve ailesini önemsiyor. Farklı soyadlarında olmasını istemiyorlar. Ancak yine de biz “Kadın evlenmekle erkeğin soyadını alır. Ancak tercihli kademeler yapalım” diyeceğiz. Böyle olursa böyle olur gibi bazı özel tercihli alanlar yapalım istiyoruz. Yani, kendi soyadını kullanabilir ancak bu şartta olursa diye bir formül arıyoruz. 847 kişi kendi soyadını kullanmak istemiş ama neden istemiş? Bunu niye önemsemiş? Sanatçı, siyasetçi, kamuoyunda bilinen kişiler mi? Önemli bir figür mü? İstisna getireceğimiz için bu şekilde kullanmasına izin verebileceğiz. Boşandığı erkeğin soyadını da kullanmaya devam edebiliyor.”