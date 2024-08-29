https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/fbi-acikladi-trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-saldirgan-bu-mitinge-fazlasiyla-odaklandi-1087396987.html
FBI açıkladı: 'Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan bu mitinge fazlasıyla odaklandı'
FBI açıkladı: 'Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan bu mitinge fazlasıyla odaklandı'
Sputnik Türkiye
FBI, Trump’a suikast girişiminde bulunan silahlı saldırganın planları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda 'detaylı ve devamlılık arz eden bir çalışma... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T01:37+0300
2024-08-29T01:37+0300
2024-08-29T01:40+0300
dünya
donald trump
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
suikast
suikast girişimi
miting
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Eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişimi hakkında FBI açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Trump’a suikast girişiminde bulunan silahlı saldırgan Thomas Crooks'un, suikast kararı almadan önce kalabalık bir etkinliğe saldırmak için 'detaylı ve devamlılık arz eden bir çalışma içerisinde bulunduğu' ifade edildi.FBI yetkilileri, 20 yaşındaki saldırgan Crooks’un başkan adayı Trump ve ABD Başkanı Joe Biden hakkında bilgi edinmek için internet üzerinde 60’tan fazla arama yaptığını aktardı. Ayrıca yetkililer, Crooks’un 2023 yılı eylül ayında Trump’ın seçim kampanyası etkinliklerini araştırdığını dile getirdi.FBI’ın Batı Pensilvanya’daki en üst düzey yetkilisi özel ajan Kevin Rojek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bazı etkinliklere saldırı düzenlemek için detaylı ve süreklilik arz eden bir çalışma içerisine girdiğini gördük. Yani çok sayıda etkinlik ve hedefi inceledi” şeklinde konuştu. Aynı zamanda Rojek, yaptığı açıklamada Crooks’un temmuz ayının başlarında Trump mitinginin duyurulması ile birlikte bu mitinge 'fazlasıyla odaklandığını' ve bu etkinliği suikast girişimi için bir fırsat olarak gördüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/trump-acikladi-harris-ile-canli-yayin-tartismasi-10-eylulde-1087346086.html
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donald trump, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), suikast, suikast girişimi, miting
donald trump, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), suikast, suikast girişimi, miting
FBI açıkladı: 'Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan bu mitinge fazlasıyla odaklandı'
01:37 29.08.2024 (güncellendi: 01:40 29.08.2024)
FBI, Trump’a suikast girişiminde bulunan silahlı saldırganın planları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda 'detaylı ve devamlılık arz eden bir çalışma içerisinde bulunduğu' ifade edildi.
Eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişimi hakkında FBI açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada, Trump’a suikast girişiminde bulunan silahlı saldırgan Thomas Crooks'un, suikast kararı almadan önce kalabalık bir etkinliğe saldırmak için 'detaylı ve devamlılık arz eden bir çalışma içerisinde bulunduğu' ifade edildi.
FBI yetkilileri, 20 yaşındaki saldırgan Crooks’un başkan adayı Trump ve ABD Başkanı Joe Biden hakkında bilgi edinmek için internet üzerinde 60’tan fazla arama yaptığını aktardı. Ayrıca yetkililer, Crooks’un 2023 yılı eylül ayında Trump’ın seçim kampanyası etkinliklerini araştırdığını dile getirdi.
FBI’ın Batı Pensilvanya’daki en üst düzey yetkilisi özel ajan Kevin Rojek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bazı etkinliklere saldırı düzenlemek için detaylı ve süreklilik arz eden bir çalışma içerisine girdiğini gördük. Yani çok sayıda etkinlik ve hedefi inceledi” şeklinde konuştu. Aynı zamanda Rojek, yaptığı açıklamada Crooks’un temmuz ayının başlarında Trump mitinginin duyurulması ile birlikte bu mitinge 'fazlasıyla odaklandığını' ve bu etkinliği suikast girişimi için bir fırsat olarak gördüğünü açıkladı.