https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/fbi-acikladi-trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-saldirgan-bu-mitinge-fazlasiyla-odaklandi-1087396987.html

FBI açıkladı: 'Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan bu mitinge fazlasıyla odaklandı'

FBI açıkladı: 'Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan bu mitinge fazlasıyla odaklandı'

Sputnik Türkiye

FBI, Trump’a suikast girişiminde bulunan silahlı saldırganın planları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda 'detaylı ve devamlılık arz eden bir çalışma... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T01:37+0300

2024-08-29T01:37+0300

2024-08-29T01:40+0300

dünya

donald trump

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

suikast

suikast girişimi

miting

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087396819_0:166:2748:1712_1920x0_80_0_0_1c21e8477c5aead4e9543c38415d1632.jpg

Eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişimi hakkında FBI açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Trump’a suikast girişiminde bulunan silahlı saldırgan Thomas Crooks'un, suikast kararı almadan önce kalabalık bir etkinliğe saldırmak için 'detaylı ve devamlılık arz eden bir çalışma içerisinde bulunduğu' ifade edildi.FBI yetkilileri, 20 yaşındaki saldırgan Crooks’un başkan adayı Trump ve ABD Başkanı Joe Biden hakkında bilgi edinmek için internet üzerinde 60’tan fazla arama yaptığını aktardı. Ayrıca yetkililer, Crooks’un 2023 yılı eylül ayında Trump’ın seçim kampanyası etkinliklerini araştırdığını dile getirdi.FBI’ın Batı Pensilvanya’daki en üst düzey yetkilisi özel ajan Kevin Rojek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bazı etkinliklere saldırı düzenlemek için detaylı ve süreklilik arz eden bir çalışma içerisine girdiğini gördük. Yani çok sayıda etkinlik ve hedefi inceledi” şeklinde konuştu. Aynı zamanda Rojek, yaptığı açıklamada Crooks’un temmuz ayının başlarında Trump mitinginin duyurulması ile birlikte bu mitinge 'fazlasıyla odaklandığını' ve bu etkinliği suikast girişimi için bir fırsat olarak gördüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/trump-acikladi-harris-ile-canli-yayin-tartismasi-10-eylulde-1087346086.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), suikast, suikast girişimi, miting