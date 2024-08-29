https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/emre-morun-yeni-takimi-belli-oluyor-kulupler-anlasti-1087411630.html

Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor: 'Anlaşma sağlandı' iddiası

Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor: 'Anlaşma sağlandı' iddiası

Sputnik Türkiye

Süper Lig ekibi, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'un transferi için sarı-lacivertli kulüple el sıkıştı. Oyuncu ikna edilirse resmi imzalar atılacak. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T12:17+0300

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spor

emre mor

fenerbahçe

jose mourinho

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Fenerbahçe'de Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.Süper Lig'den birçok talibi olan 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresi netlik kazanıyor.Başarılı oyuncunun en ciddi talibi Çaykur Rizespor. Fanatik'in haberine göre Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile Emre’nin kalıcı transferi için şartlar üzerinde değerlendirmeler yapıyor.Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ferdi-sonrasi-fenerbahcede-5-ayrilik-daha-mourinho-biletlerini-kesti-1087246925.html

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emre mor, fenerbahçe, jose mourinho