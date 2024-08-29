https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/emre-morun-yeni-takimi-belli-oluyor-kulupler-anlasti-1087411630.html
Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor: 'Anlaşma sağlandı' iddiası
Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor: 'Anlaşma sağlandı' iddiası
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekibi, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'un transferi için sarı-lacivertli kulüple el sıkıştı. Oyuncu ikna edilirse resmi imzalar atılacak. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:17+0300
2024-08-29T12:17+0300
2024-08-29T12:21+0300
spor
emre mor
fenerbahçe
jose mourinho
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Fenerbahçe'de Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.Süper Lig'den birçok talibi olan 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresi netlik kazanıyor.Başarılı oyuncunun en ciddi talibi Çaykur Rizespor. Fanatik'in haberine göre Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile Emre’nin kalıcı transferi için şartlar üzerinde değerlendirmeler yapıyor.Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ferdi-sonrasi-fenerbahcede-5-ayrilik-daha-mourinho-biletlerini-kesti-1087246925.html
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emre mor, fenerbahçe, jose mourinho
emre mor, fenerbahçe, jose mourinho
Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor: 'Anlaşma sağlandı' iddiası
12:17 29.08.2024 (güncellendi: 12:21 29.08.2024)
Süper Lig ekibi, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'un transferi için sarı-lacivertli kulüple el sıkıştı. Oyuncu ikna edilirse resmi imzalar atılacak.
Fenerbahçe'de Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.
Süper Lig'den birçok talibi olan 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresi netlik kazanıyor.
Başarılı oyuncunun en ciddi talibi Çaykur Rizespor. Fanatik'in haberine göre Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile Emre’nin kalıcı transferi için şartlar üzerinde değerlendirmeler yapıyor.
Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.