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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/paris-savciligi-pavel-durov-adli-denetim-altina-alindi-1087394920.html
Paris savcılığı: Pavel Durov ‘adli denetim’ altına alındı
Paris savcılığı: Pavel Durov ‘adli denetim’ altına alındı
Sputnik Türkiye
Paris Savcılığı, Pavel Durov'un ‘polis gözetimine’ son verildiği ve tutuksuz yargılanacağını belirtti. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T23:34+0300
2024-08-28T23:34+0300
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Fransa'da geçen hafta sonu gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un ‘polis gözetimine’ son verildiği ve kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.Savcılıktan yapılan açıklamada, Pavel Durov'un adli denetim altına alındığı ​​ve Fransa topraklarından ayrılmasının yasaklandığı kaydedildi.Açıklamada, “Durov, özellikle 5 milyon euro tutarında kefalet ödeme, haftada iki kez polis karakoluna imza verme zorunluluğu ve Fransa topraklarından ayrılma yasağı ile adli denetim altına alındı” ifadelerine yer verildi.Yasadışı işlemler yapmak için çevrimiçi bir platformu yönetmek de dahil olmak üzere altı ayrı suçla suçlanan Durov, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.Durov'un gözaltı süreciRus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.Bununla birlikte yine Fransız basınında çıkan haberlere göre, yetkililerin Mart ayında Pavel Durov ve kardeşi Nikolay (Telegram'ın kurucu ortağı) hakkında tutuklama emri çıkardığını iddia ederken, tutuklama emrinin Durov kardeşler hakkında Fransa'da çocuk pornosu dağıtımında suç ortaklığı da dahil olmak üzere farklı suçlamaları içerdiği aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/fransa-pavel-durovun-kardesi-hakkinda-da-yakalama-karari-cikarmisti-golgedeki-matematik-dehasi-1087392400.html
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pavel durov, telegram, paris, savcılık, kefalet, gözaltı, serbest, fransa, nikolay durov
pavel durov, telegram, paris, savcılık, kefalet, gözaltı, serbest, fransa, nikolay durov

Paris savcılığı: Pavel Durov ‘adli denetim’ altına alındı

23:34 28.08.2024
Pavel Durov
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Paris Savcılığı, Pavel Durov'un ‘polis gözetimine’ son verildiği ve tutuksuz yargılanacağını belirtti.
Fransa'da geçen hafta sonu gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un ‘polis gözetimine’ son verildiği ve kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, Pavel Durov'un adli denetim altına alındığı ​​ve Fransa topraklarından ayrılmasının yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, “Durov, özellikle 5 milyon euro tutarında kefalet ödeme, haftada iki kez polis karakoluna imza verme zorunluluğu ve Fransa topraklarından ayrılma yasağı ile adli denetim altına alındı” ifadelerine yer verildi.
Yasadışı işlemler yapmak için çevrimiçi bir platformu yönetmek de dahil olmak üzere altı ayrı suçla suçlanan Durov, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Durov'un gözaltı süreci

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.
Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.
Bununla birlikte yine Fransız basınında çıkan haberlere göre, yetkililerin Mart ayında Pavel Durov ve kardeşi Nikolay (Telegram'ın kurucu ortağı) hakkında tutuklama emri çıkardığını iddia ederken, tutuklama emrinin Durov kardeşler hakkında Fransa'da çocuk pornosu dağıtımında suç ortaklığı da dahil olmak üzere farklı suçlamaları içerdiği aktarılmıştı.

Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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