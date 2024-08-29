https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/cin-lideri-si-abd-ile-istikrarli-iliskiler-gelistirmeyi-umuyoruz-1087415446.html

Çin lideri Şi: ABD ile istikrarlı ilişkiler geliştirmeyi umuyoruz

Çin lideri Şi: ABD ile istikrarlı ilişkiler geliştirmeyi umuyoruz

Sputnik Türkiye

Pekin’i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’la bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ABD ile istikrarlı ilişkiler... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T13:44+0300

2024-08-29T13:44+0300

2024-08-29T13:48+0300

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Sullivan’la görüşmesinde, hem her iki ülkede hem de Çin-ABD ilişkilerinde büyük değişimler yaşandığına dikkat çeken Şi, “Buna rağmen Pekin’in istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığı değişmemiştir” dedi.Çin lideri, ABD ile karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği temelinde etkileşim ilkelerinin ülkesi için değişmeden kaldığını kaydederken, Pekin yönetiminin, ülkenin kendi egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını sıkı bir şekilde savunma konusundaki sarsılmaz duruşunun yanı sıra Çin ve Amerikan halkları arasındaki geleneksel dostluğu sürdürme çabalarının da aynı kaldığının altını çizdi.İki büyük güç olan Çin ve ABD’nin dünya barışı ve istikrarının kaynağı, aynı zamanda kalkınmanın motoru haline gelmesi gerektiğine dikkat çeken Şi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:“İnsanlar açıklık ve ilerleme istiyor, kapalılık ve gerileme değil” diyen Şi, değişen ve çalkantılı bir dünya karşısında ülkelerin bölünme ve çatışmadan ziyade birlik ve koordinasyona ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.‘ABD, Çin ile bir çatışma başlatma peşinde değil’Çin lideri Şi ile görüşmesinde söz alan Sullivan, Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediklerini vurgularken, ABD'nin yeni bir Soğuk Savaş başlatma arayışında olmadığını savundu.ABD’nin Çin ile çatışmaya girme niyetinde olmadığının altını çizen Sullivan, “ABD'nin yeni bir Soğuk Savaş başlatmaya çalışmadığını, Çin sistemini değiştirmeye çalışmadığını, ittifak sistemini güçlendirerek Çin ile karşı karşıya gelme arzusunda olmadığını, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini ve Çin ile çatışmaya girme niyetinde olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum” dedi.Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın gelecekte Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi dört gözle beklediğini aktarırken, sözlerini, “ABD, Çin ile stratejik temaslarını sürdürmeyi ve iki ülkenin barış içinde bir arada yaşaması ve Çin-ABD ilişkilerinin sürdürülebilir gelişimi için bir yol bulmayı umuyor. Başkan Biden, Başkan Şi Cinping ile yakında tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyor” diye tamamladı.Çin lideri Şi, Biden'a selamlarını iletirken, kendisiyle temaslarını sürdürmeye hazır olduğunu ekledi.İki liderin 18-19 Kasım'da Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde bir araya gelme ihtimali dışlanmıyor.

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