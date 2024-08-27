https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-savas-pilotlari-kursk-bolgesinde-ukraynanin-asker-ve-techizat-yiginagini-vurdu-1087332080.html

Rus savaş pilotları, Kursk Bölgesi'nde Ukrayna'nın asker ve teçhizat yığınağını vurdu

Rus savaş pilotları, Kursk Bölgesi'nde Ukrayna'nın asker ve teçhizat yığınağını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerleri imha etmeye ve geri püskürtmeye devam ediyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T17:22+0300

2024-08-27T17:22+0300

2024-08-27T17:22+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

su-34

su-34 uçağı

savaş pilotu

savaş pilotları

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082460281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6eb7b56ed61061482fb5aa50239329c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 avcı uçağını kullanan savaş pilotlarının Kursk Bölgesi'ndeki sınır hattında Ukrayna'nın asker ve teçhizatını vurduğunu bildirdi.Ukrayna ordusunun kamufle ettiği hedeflere alınan istihbarat verileri uyarınca atış yapıldığını kaydeden bakanlık, Su-34'ten fırlatılan evrensel planlama ve düzeltme modüllü hava bombalarının Ukrayna ordusunun üyelerini ve teçhizatını imha ettiğinin altını çizdi.Bakanlık, düşman askerlerinin ve teçhizatının imhasına dair teyidin alınmasının ardından Rus savaş pilotlarının üslerine döndüğünü ekledi.

rusya

ukrayna

kursk

kursk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, su-34, su-34 uçağı, savaş pilotu, savaş pilotları, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi