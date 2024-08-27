https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-savas-pilotlari-kursk-bolgesinde-ukraynanin-asker-ve-techizat-yiginagini-vurdu-1087332080.html
Rus savaş pilotları, Kursk Bölgesi'nde Ukrayna'nın asker ve teçhizat yığınağını vurdu
Rus savaş pilotları, Kursk Bölgesi'nde Ukrayna'nın asker ve teçhizat yığınağını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerleri imha etmeye ve geri püskürtmeye devam ediyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T17:22+0300
2024-08-27T17:22+0300
2024-08-27T17:22+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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su-34 uçağı
savaş pilotu
savaş pilotları
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 avcı uçağını kullanan savaş pilotlarının Kursk Bölgesi'ndeki sınır hattında Ukrayna'nın asker ve teçhizatını vurduğunu bildirdi.Ukrayna ordusunun kamufle ettiği hedeflere alınan istihbarat verileri uyarınca atış yapıldığını kaydeden bakanlık, Su-34'ten fırlatılan evrensel planlama ve düzeltme modüllü hava bombalarının Ukrayna ordusunun üyelerini ve teçhizatını imha ettiğinin altını çizdi.Bakanlık, düşman askerlerinin ve teçhizatının imhasına dair teyidin alınmasının ardından Rus savaş pilotlarının üslerine döndüğünü ekledi.
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Rus savaş pilotları, Kursk Bölgesi'nde Ukrayna'nın asker ve teçhizat yığınağını vurdu
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerleri imha etmeye ve geri püskürtmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 avcı uçağını kullanan savaş pilotlarının Kursk Bölgesi'ndeki sınır hattında Ukrayna'nın asker ve teçhizatını vurduğunu bildirdi.
Ukrayna ordusunun kamufle ettiği hedeflere alınan istihbarat verileri uyarınca atış yapıldığını kaydeden bakanlık, Su-34'ten fırlatılan evrensel planlama ve düzeltme modüllü hava bombalarının Ukrayna ordusunun üyelerini ve teçhizatını imha ettiğinin altını çizdi.
Bakanlık, düşman askerlerinin ve teçhizatının imhasına dair teyidin alınmasının ardından Rus savaş pilotlarının üslerine döndüğünü ekledi.