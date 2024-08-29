https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/borrell-ukraynada-diplomatik-yaklasimin-onemi-artiyor-ancak-ab-sadece-zelenskiy-planini-dusunuyor-1087433431.html

Borrell: Ukrayna'da diplomatik yaklaşımın önemi artıyor ancak AB, sadece ‘Zelenskiy planını’ düşünüyor

Borrell: Ukrayna'da diplomatik yaklaşımın önemi artıyor ancak AB, sadece ‘Zelenskiy planını’ düşünüyor

Sputnik Türkiye

AB diplomasi şefi Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Zelenskiy planını’ Ukrayna'daki krizin çözümünde tek etkili yol olarak gördüğünü belirtti. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T21:50+0300

2024-08-29T21:50+0300

2024-08-29T21:50+0300

ukrayna krizi

josep borrell

avrupa birliği

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

kursk

valeriy gerasimov

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin çözümünde diplomatik yaklaşımın öneminin arttığını, ancak AB’de yalnızca ‘Zelenskiy planının’ düşünüldüğünü söyledi.Borrell, “Diplomatik yaklaşımın öneminin arttığını söyleyebiliriz, ancak adil bir barıştan bahsediyoruz” diyerek, dikkate değer tek çözümün ‘Zelenskiy planı’ olduğunu vurguladı.Borrell ayrıca, ‘birçok AB ülkesinin’ Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırısını desteklediğini belirterek, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bize cephedeki duruma ilişkin birçok yeni bilgi verdi. Birçok ülke Kursk bölgesindeki operasyona destek veriyor. AB ülkelerine askeri teçhizat tedariğinin artırılması gerektiğini söyledim" diye konuştu.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla tamamlanacağını ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 29 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 bin 450 asker ve 74 tank kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dondurulmus-rus-varliklari-abnin-kieve-14-milyar-euro-aktarmasina-kremlinden-sert-tepki-1087416841.html

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josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, kursk, valeriy gerasimov