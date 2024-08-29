https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/borrell-ukraynada-diplomatik-yaklasimin-onemi-artiyor-ancak-ab-sadece-zelenskiy-planini-dusunuyor-1087433431.html
Borrell: Ukrayna'da diplomatik yaklaşımın önemi artıyor ancak AB, sadece ‘Zelenskiy planını’ düşünüyor
Borrell: Ukrayna'da diplomatik yaklaşımın önemi artıyor ancak AB, sadece ‘Zelenskiy planını’ düşünüyor
Sputnik Türkiye
AB diplomasi şefi Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Zelenskiy planını’ Ukrayna'daki krizin çözümünde tek etkili yol olarak gördüğünü belirtti. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T21:50+0300
2024-08-29T21:50+0300
2024-08-29T21:50+0300
ukrayna krizi
josep borrell
avrupa birliği
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
kursk
valeriy gerasimov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085773079_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96ba82ee02e21f1985c4c047041fa98d.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin çözümünde diplomatik yaklaşımın öneminin arttığını, ancak AB’de yalnızca ‘Zelenskiy planının’ düşünüldüğünü söyledi.Borrell, “Diplomatik yaklaşımın öneminin arttığını söyleyebiliriz, ancak adil bir barıştan bahsediyoruz” diyerek, dikkate değer tek çözümün ‘Zelenskiy planı’ olduğunu vurguladı.Borrell ayrıca, ‘birçok AB ülkesinin’ Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırısını desteklediğini belirterek, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bize cephedeki duruma ilişkin birçok yeni bilgi verdi. Birçok ülke Kursk bölgesindeki operasyona destek veriyor. AB ülkelerine askeri teçhizat tedariğinin artırılması gerektiğini söyledim" diye konuştu.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla tamamlanacağını ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 29 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 bin 450 asker ve 74 tank kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dondurulmus-rus-varliklari-abnin-kieve-14-milyar-euro-aktarmasina-kremlinden-sert-tepki-1087416841.html
avrupa birliği
ukrayna
rusya
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085773079_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_0c50d791207a9e60f6f5ca17e17ec162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, kursk, valeriy gerasimov
josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, kursk, valeriy gerasimov
Borrell: Ukrayna'da diplomatik yaklaşımın önemi artıyor ancak AB, sadece ‘Zelenskiy planını’ düşünüyor
AB diplomasi şefi Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Zelenskiy planını’ Ukrayna'daki krizin çözümünde tek etkili yol olarak gördüğünü belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin çözümünde diplomatik yaklaşımın öneminin arttığını, ancak AB’de yalnızca ‘Zelenskiy planının’ düşünüldüğünü söyledi.
Borrell, “Diplomatik yaklaşımın öneminin arttığını söyleyebiliriz, ancak adil bir barıştan bahsediyoruz” diyerek, dikkate değer tek çözümün ‘Zelenskiy planı’ olduğunu vurguladı.
Borrell ayrıca, ‘birçok AB ülkesinin’ Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırısını desteklediğini belirterek, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bize cephedeki duruma ilişkin birçok yeni bilgi verdi. Birçok ülke Kursk bölgesindeki operasyona destek veriyor. AB ülkelerine askeri teçhizat tedariğinin artırılması gerektiğini söyledim" diye konuştu.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla tamamlanacağını ifade etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 29 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 bin 450 asker ve 74 tank kaybetti.