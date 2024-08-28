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Lunaparkta 23 kişi baş aşağı şekilde havada asılı kaldı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Lunaparkta 23 kişi baş aşağı şekilde havada asılı kaldı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta bir lunaparkta kamikaze veya ranger olarak bilinen eğlence aracında 23 kişi baş aşağı şekilde asılı kaldı. Yaklaşık 1 saat sonra kurtarılan 23... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş’ta Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta eğlence aleti arıza yapması sonucu havada asılı kaldı. Kamikazenin içinde bulunanlar yaklaşık 1 saat havada baş aşağı şekilde mahsur kaldı.Lunaparktaki ziyaretçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, havada asılı kalanları merdiven yardımıyla kurtardı.Olayda panik yaşayan 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kapadokyada-turistin-cantasini-calan-turistler-gozaltina-alindi-1087393301.html
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Lunaparkta 23 kişi baş aşağı şekilde havada asılı kaldı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

23:57 28.08.2024
© İHAKahramanmaraş'ta lunaparktaki eğlence aletinin bozulmasıyla 23 kişi havada asılı kaldı
Kahramanmaraş'ta lunaparktaki eğlence aletinin bozulmasıyla 23 kişi havada asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© İHA
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Kahramanmaraş'ta bir lunaparkta kamikaze veya ranger olarak bilinen eğlence aracında 23 kişi baş aşağı şekilde asılı kaldı. Yaklaşık 1 saat sonra kurtarılan 23 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş’ta Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta eğlence aleti arıza yapması sonucu havada asılı kaldı. Kamikazenin içinde bulunanlar yaklaşık 1 saat havada baş aşağı şekilde mahsur kaldı.
Lunaparktaki ziyaretçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, havada asılı kalanları merdiven yardımıyla kurtardı.
Olayda panik yaşayan 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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