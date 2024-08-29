https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dunya-arkeolojisi-adina-antalyada-onemli-kesif-su-altinda-3-bin-600-yillik-bir-hancer-bulundu-1087405294.html
Dünya arkeolojisi adına Antalya'da gizemi ortaya çıkaran keşif: Su altında 3 bin 600 yıllık bir hançer bulundu
Dünya arkeolojisi adına Antalya'da gizemi ortaya çıkaran keşif: Su altında 3 bin 600 yıllık bir hançer bulundu
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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yapılan su altı kazılarında, Girit-Minos Uygarlığına ait 3 bin 600 yıllık bir hançer keşfedildi. Akdeniz... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T10:48+0300
2024-08-29T10:48+0300
2024-08-29T10:54+0300
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hançer
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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yürütülen su altı kazılarında, Girit-Minos Uygarlığı’na ait olduğu belirlenen 3 bin 600 yıllık bir hançer keşfedildi. Sadece su altı arkeolojisi değil tüm dünya açısından da büyük önem taşıyan bu buluş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2019'dan beri devam eden çalışmalar kapsamında, 50 metre derinlikteki bir batıkta gün yüzüne çıkarıldı. Daha önce Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı tahmin edilen bakır yastık külçeleriyle dikkat çeken batık, bu keşifle birlikte yeni bir boyut kazandı.Tarihi ticaret rotaları i̇çin yeni i̇puçlarıUzmanlar, hançerin Girit-Minos Uygarlığı'na ait olmasının, batığın Girit'e doğru sefer halindeyken battığını gösterdiğini belirtiyor. Bu buluş, Akdeniz'in tarihî ticaret rotaları ve kültürel etkileşimlerine dair yeni perspektifler sunuyor. Kumluca batığı, Türkiye ve dünya su altı arkeolojisi için kritik bir keşif olarak nitelendiriliyor.3 bin 600 yıllık hançer, Akdeniz'in derinliklerinde gizlenen uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkararak, bölgenin tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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hançer, bıçak, arkeoloji, tarih, tarih, antalya
Dünya arkeolojisi adına Antalya'da gizemi ortaya çıkaran keşif: Su altında 3 bin 600 yıllık bir hançer bulundu
10:48 29.08.2024 (güncellendi: 10:54 29.08.2024)
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yapılan su altı kazılarında, Girit-Minos Uygarlığına ait 3 bin 600 yıllık bir hançer keşfedildi. Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz liderliğinde yürütülen kazılarda bulunan gümüş perçinli tunç hançer, bölgenin tarihi zenginliğine dair önemli ipuçları sunuyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yürütülen su altı kazılarında, Girit-Minos Uygarlığı’na ait olduğu belirlenen 3 bin 600 yıllık bir hançer keşfedildi.
Sadece su altı arkeolojisi değil tüm dünya açısından da büyük önem taşıyan bu buluş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2019'dan beri devam eden çalışmalar kapsamında, 50 metre derinlikteki bir batıkta gün yüzüne çıkarıldı. Daha önce Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı tahmin edilen bakır yastık külçeleriyle dikkat çeken batık, bu keşifle birlikte yeni bir boyut kazandı.
Tarihi ticaret rotaları i̇çin yeni i̇puçları
Uzmanlar, hançerin Girit-Minos Uygarlığı'na ait olmasının, batığın Girit'e doğru sefer halindeyken battığını gösterdiğini belirtiyor. Bu buluş, Akdeniz'in tarihî ticaret rotaları ve kültürel etkileşimlerine dair yeni perspektifler sunuyor. Kumluca batığı, Türkiye ve dünya su altı arkeolojisi için kritik bir keşif olarak nitelendiriliyor.
3 bin 600 yıllık hançer, Akdeniz'in derinliklerinde gizlenen uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkararak, bölgenin tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.