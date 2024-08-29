https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/bakan-simsek-enflasyon-muhasebesi-ile-ilgili-alinan-kararlari-acikladi-15-milyon-mukellef-kapsamdan-1087407088.html

Bakan Şimşek, 'enflasyon muhasebesi' ile ilgili alınan kararları açıkladı: 1.5 milyon mükellef kapsamdan çıkarılıyor

Bakan Şimşek, 'enflasyon muhasebesi' ile ilgili alınan kararları açıkladı: 1.5 milyon mükellef kapsamdan çıkarılıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'enflasyon muhasebesinde yeni bir aşamaya geldik' açıklaması yaparken, "1.5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T11:01+0300

2024-08-29T11:01+0300

2024-08-29T11:01+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

vergilendirme

yeni dönem

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

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Türkiye'de enflasyon muhasebesi en son 2004 hesap dönemine ilişkin bilançolarda uygulanmış, 2021 hesap dönemi sonuna kadar, şartların gerçekleşmemesi nedeniyle yeni bir düzeltme yapılmamıştı. 2021 yılı sonunda ise enflasyon düzeltmesi şartları oluştu. 2021 yıl sonunda yapılması gereken enflasyon düzeltmesine hazır olmadığını dile getiren meslek mensupları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler üzerine konu TBMM gündemine taşındı.Bakanlık olarak gerekli düzenlemeleri yaptıkKonuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜRMOB başta olmak üzere meslek kuruluşlarının 2023 yıl sonuna kadar erteleme istediğini hatırlatarak şunları söyledi:Süre 6 Eylül'e kadar uzatıldıŞimşek, 2023 sonunda herhangi bir vergi ödenmeden bilançoların düzeltildiğine dikkati çekerek, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmış beyannamelerin verilme sürelerini de mükelleflere zaman tanımak amacıyla önce 27 Ağustos'a, daha sonra da 6 Eylül'e kadar uzattıklarını hatırlattı.İlgili meslek kuruluşlarının, bu dönemde enflasyon muhasebesi nedeniyle özellikle cirosu düşük ve yine bu işletmelerden yatırım döneminde olup henüz faaliyete geçmemiş durumdakilerin enflasyon düzeltmesi nedeniyle vergilendirilme sıkıntısı yaşayabileceğini ifade ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, TOBB, MÜSİAD ve TÜRMOB'un bulunduğu son istişare toplantısında, küçük işletmelerin enflasyon düzeltmesinden daha az etkilenmelerini temin etmek amacıyla yeni kararlar aldıklarını bildirdi.50 milyon liranın altında olan işletmelere yönelik Şimşek, söz konusu kararlara ilişkin şöyle konuştu:Konuya ilişkin hazırlanan tebliğ taslağının yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini ifade eden Şimşek, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablolarındaki brüt satışları 50 milyon liranın altında olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmadan beyannamelerini vereceğini, buna dönem sonu bilançolarını eklemeyeceklerini bildirdi.Şimşek, kapsama giren mükelleflerden daha önce beyanname vermiş olanların düzeltme beyannamesi vermesi gerekeceğini belirterek, "Düzeltme beyanlarını 6 Eylül 2024'e kadar yapan mükellefler herhangi bir ceza veya faiz ödemeyecek." dedi.Yatırım yapan mükellefler için yeni model üzerinde çalışılıyorBakan Şimşek, enflasyon düzeltmesinin, yatırım finansman giderlerinin maliyetlere eklenmesi nedeniyle üretime geçilmeden ilave vergiye neden olduğu yönündeki tartışmalara da dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Enflasyon muhasebesinin şirketler üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanıyorEnflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişimler sonucu mali tabloların gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması olarak tanımlanıyor.Bilançolarında aktif hesapları güçlü mükellefler bu varlıklarını sermayeleriyle edinmişlerse enflasyon düzeltmesinden olumlu etkileniyor, vergi yükleri azalıyor.Borçları fazla mükellefler ise borç kaleminin düzeltmeye tabi olmaması nedeniyle olumsuz etkileniyor, ilave vergi ödemeleri söz konusu olabiliyor.Bakanlık tarafından çalışılan tebliğle sermayeden ziyade yabancı finansman kaynakları kullanarak faaliyetlerini sürdüren ve uygulamadan daha fazla olumsuz etkilenme potansiyeli bulunan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılması, bu mükelleflerin hesap dönemi sonunda düzeltme yapmaları ve uygulamadan daha az etkilenmeleri amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/musiaddan-enflasyon-muhasebesi-degerlendirmesi-1086933057.html

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türkiye, enflasyon, vergilendirme, yeni dönem, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek