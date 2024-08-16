MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DSÖ'den acil durum: 'Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelecek olanlar sağlık kontrolünden geçecek mi?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
61 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:46
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:26
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
11 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:34
1 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
19:42
4 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
20:04
3 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti: Mezarı başında anıldı
22:47
1 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
23:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
07:11
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
08:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
14:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İtalya’da halk birbirini ispiyonluyor
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Deprem kahini, tarih vererek uyardı
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı yanıtladı: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu?
19:11
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/musiaddan-enflasyon-muhasebesi-degerlendirmesi-1086933057.html
MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi
MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi
Sputnik Türkiye
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) enflasyon muhasebesine yönelik değerlendirmede bulunuldu. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T16:34+0300
2024-08-16T16:34+0300
ekonomi
ekonomi
enflasyon
müsiad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, son dönemde enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesi konusunun yeniden gündeme geldiği bildirildi.'Enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesi, yüksek bir risk taşımaktadır'Enflasyon düzeltmesinin, yüksek enflasyon dönemlerinde şirketlerin mali tablolarını gerçeğe daha uygun hale getirmek amacıyla yapılan muhasebe uygulaması olduğu kaydedilen açıklamada, bunun şirketlerin mali durumunu daha doğru şekilde yansıtmayı hedeflediği ve genellikle öz kaynaklar altında izlendiği ifade edildi.Açıklamada, bu farkların vergilendirilmesinin, işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini tehdit edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:KOBİ’ler için enflasyon düzeltmesinin bu haliyle uygulanması durumunda öz kaynak ve finansman sıkıntısına sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, "Uygulanmakta olan Orta Vadeli Program'ın sabırla ve birçok fedakarlıkla adım adım ilerlediği böylesi zor bir dönemde KOBİ’lerimiz başta olmak üzere sanayicimizin finansal kısıtlar ve zorluklarla, yükselen maliyetlerle, giderek daha da zorlaşan rekabet koşullarıyla ve istihdam ortamının zorlayıcı faktörleriyle büyük bir mücadele verirken bu ay uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin oluşturacağı bu haksız vergiyi yüklenecek durumu ve imkanı bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, bu tür vergilendirme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından daha uygun çözümler bulunmasının elzem olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede MÜSİAD olarak yeniden, ekonomi yönetimini bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekonomi, enflasyon, müsiad
ekonomi, enflasyon, müsiad

MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi

16:34 16.08.2024
© İHATL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© İHA
Abone ol
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) enflasyon muhasebesine yönelik değerlendirmede bulunuldu.
MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, son dönemde enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesi konusunun yeniden gündeme geldiği bildirildi.
"MÜSİAD olarak, ilgili kanun ve çıkarılacak tebliğin mevcut haliyle uygulanmasının Türkiye ekonomisi üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri en başından beri açıkça dile getirmiş ve görüşlerimizi ilgili taraflara aktarmıştık." ifadesine yer verilen açıklamada, bu çerçevede bugün gelinen noktada uygulamanın Türkiye ekonomisi üzerinde yaratabileceği muhtemel etkilerin daha yüksek sesle konuşulması gerektiği belirtildi.

'Enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesi, yüksek bir risk taşımaktadır'

Enflasyon düzeltmesinin, yüksek enflasyon dönemlerinde şirketlerin mali tablolarını gerçeğe daha uygun hale getirmek amacıyla yapılan muhasebe uygulaması olduğu kaydedilen açıklamada, bunun şirketlerin mali durumunu daha doğru şekilde yansıtmayı hedeflediği ve genellikle öz kaynaklar altında izlendiği ifade edildi.
Açıklamada, bu farkların vergilendirilmesinin, işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini tehdit edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesi, ekonomik büyüme ve istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açma noktasında yüksek bir risk taşımaktadır. Yatırımcı güveninin zedelenmesi, sermaye maliyetlerinin artması, şirketlerin finansal sağlığının zayıflaması ve uluslararası rekabet gücünün azalması, bu tür bir vergi politikasının doğurabileceği başlıca sonuçlar arasındadır. Enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesi ile öz kaynağı güçlü fakat parasal olmayan aktif varlıkları yani stokları, iştirakleri, maddi duran varlıkları, maddi olmayan duran varlıkları düşük olan firmalar açısından gider yönlü yani zarar artırıcı olup ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödemektedir. Bununla birlikte öz kaynağı güçsüz olan fakat parasal olmayan aktif varlıkları yani stokları, iştirakleri, maddi duran varlıkları, maddi olmayan duran varlıkları yüksek olan, finansmanını borçlanma ile yapan, borçlu olan işletmeler açısından ise gelir yönlü yani kar artırıcı olup ödemesi gereken vergiden çok daha fazla bir vergi ödemek zorunda kalmaktadır."
KOBİ’ler için enflasyon düzeltmesinin bu haliyle uygulanması durumunda öz kaynak ve finansman sıkıntısına sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, "Uygulanmakta olan Orta Vadeli Program'ın sabırla ve birçok fedakarlıkla adım adım ilerlediği böylesi zor bir dönemde KOBİ’lerimiz başta olmak üzere sanayicimizin finansal kısıtlar ve zorluklarla, yükselen maliyetlerle, giderek daha da zorlaşan rekabet koşullarıyla ve istihdam ortamının zorlayıcı faktörleriyle büyük bir mücadele verirken bu ay uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin oluşturacağı bu haksız vergiyi yüklenecek durumu ve imkanı bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, bu tür vergilendirme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından daha uygun çözümler bulunmasının elzem olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede MÜSİAD olarak yeniden, ekonomi yönetimini bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала