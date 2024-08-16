https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/musiaddan-enflasyon-muhasebesi-degerlendirmesi-1086933057.html

MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi

MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi

Sputnik Türkiye

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) enflasyon muhasebesine yönelik değerlendirmede bulunuldu. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T16:34+0300

2024-08-16T16:34+0300

2024-08-16T16:34+0300

ekonomi

ekonomi

enflasyon

müsiad

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MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, son dönemde enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesi konusunun yeniden gündeme geldiği bildirildi.'Enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesi, yüksek bir risk taşımaktadır'Enflasyon düzeltmesinin, yüksek enflasyon dönemlerinde şirketlerin mali tablolarını gerçeğe daha uygun hale getirmek amacıyla yapılan muhasebe uygulaması olduğu kaydedilen açıklamada, bunun şirketlerin mali durumunu daha doğru şekilde yansıtmayı hedeflediği ve genellikle öz kaynaklar altında izlendiği ifade edildi.Açıklamada, bu farkların vergilendirilmesinin, işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini tehdit edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:KOBİ’ler için enflasyon düzeltmesinin bu haliyle uygulanması durumunda öz kaynak ve finansman sıkıntısına sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, "Uygulanmakta olan Orta Vadeli Program'ın sabırla ve birçok fedakarlıkla adım adım ilerlediği böylesi zor bir dönemde KOBİ’lerimiz başta olmak üzere sanayicimizin finansal kısıtlar ve zorluklarla, yükselen maliyetlerle, giderek daha da zorlaşan rekabet koşullarıyla ve istihdam ortamının zorlayıcı faktörleriyle büyük bir mücadele verirken bu ay uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin oluşturacağı bu haksız vergiyi yüklenecek durumu ve imkanı bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, bu tür vergilendirme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından daha uygun çözümler bulunmasının elzem olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede MÜSİAD olarak yeniden, ekonomi yönetimini bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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ekonomi, enflasyon, müsiad