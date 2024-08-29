https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/alan-virginiusa-tekne-atan-fernando-muslera-icin-alarma-gecildi-uefadandevceza-bekleniyor-1087409993.html
Alan Virginius'a tekne atan Fernando Muslera için alarma geçildi: UEFA'dan dev ceza bekleniyor
Alan Virginius'a tekne atan Fernando Muslera için alarma geçildi: UEFA'dan dev ceza bekleniyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Young Boys’a 1-0 yenilerek Devler Ligi’ne veda etti. İlk maçı da 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı ekip... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:19+0300
2024-08-29T12:19+0300
2024-08-29T12:19+0300
spor
fernando muslera
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maç
futbol
young boys
galatasaray
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Young Boys'un galibiyet golü 87. dakikada Alan Virginius'tan geldi. Bu sırada rakibine tekme atan Muslera, Norveçli hakem Espen Eskas tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Uruguaylı kalecinin cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak ve UEFA Disiplin Kurulu tarafından "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddeye göre 3 ila 5 maç arasında değişebilecek.Galatasaray kalesini 513 resmi maçta koruyan Muslera, kariyerindeki en ciddi disiplin cezalarından biriyle karşı karşıya kalabilir. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine rağmen Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/basaksehir-tur-atladi-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-1087398853.html
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fernando muslera cezası, fernando muslera ne ceza aldı, muslera ceza aldı mı, muslera kaç maç ceza aldı
fernando muslera cezası, fernando muslera ne ceza aldı, muslera ceza aldı mı, muslera kaç maç ceza aldı
Alan Virginius'a tekne atan Fernando Muslera için alarma geçildi: UEFA'dan dev ceza bekleniyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Young Boys’a 1-0 yenilerek Devler Ligi’ne veda etti. İlk maçı da 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Maçta kırmızı kart gören Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın ise UEFA’dan ağır bir ceza alması bekleniyor.
Young Boys'un galibiyet golü 87. dakikada Alan Virginius'tan geldi. Bu sırada rakibine tekme atan Muslera, Norveçli hakem Espen Eskas tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Uruguaylı kalecinin cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak ve UEFA Disiplin Kurulu tarafından "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddeye göre 3 ila 5 maç arasında değişebilecek.
Galatasaray kalesini 513 resmi maçta koruyan Muslera, kariyerindeki en ciddi disiplin cezalarından biriyle karşı karşıya kalabilir. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine rağmen Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek.