https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/alan-virginiusa-tekne-atan-fernando-muslera-icin-alarma-gecildi-uefadandevceza-bekleniyor-1087409993.html

Alan Virginius'a tekne atan Fernando Muslera için alarma geçildi: UEFA'dan dev ceza bekleniyor

Alan Virginius'a tekne atan Fernando Muslera için alarma geçildi: UEFA'dan dev ceza bekleniyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Young Boys’a 1-0 yenilerek Devler Ligi’ne veda etti. İlk maçı da 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı ekip... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T12:19+0300

2024-08-29T12:19+0300

2024-08-29T12:19+0300

spor

fernando muslera

ceza

maç

futbol

young boys

galatasaray

galatasaray sk

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Young Boys'un galibiyet golü 87. dakikada Alan Virginius'tan geldi. Bu sırada rakibine tekme atan Muslera, Norveçli hakem Espen Eskas tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Uruguaylı kalecinin cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak ve UEFA Disiplin Kurulu tarafından "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddeye göre 3 ila 5 maç arasında değişebilecek.Galatasaray kalesini 513 resmi maçta koruyan Muslera, kariyerindeki en ciddi disiplin cezalarından biriyle karşı karşıya kalabilir. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine rağmen Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/basaksehir-tur-atladi-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-1087398853.html

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