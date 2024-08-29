https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/basaksehir-tur-atladi-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-1087398853.html

Başakşehir tur atladı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Başakşehir tur atladı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, St. Patrick's Athletic engeline takılmadı. Bu sonucun ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T07:13+0300

2024-08-29T07:13+0300

2024-08-29T07:13+0300

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan müsabaka temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Başakşehir'in galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki değişim netlik kazandı. Turuncu-lacivertlilerin zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı yükseldi.Başakşehir'in galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı 35 bin 800'e çıktı.UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:8-) 44 bin 400 puan | Belçika9-) 38 bin 450 puan | Çekya10-) 35 bin 800 puan | Türkiye11-) 31 bin 250 puan | Norveç12-) 30 bin 900 puan | AvusturyaBaşakşehir'in galibiyeti, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.2'lik puan katkısı sağladı. Çekya ekibi Slavia Prag'ın Lille'i 2-1 mağlup etmesi de UEFA ülke puanına etkide bulundu.

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