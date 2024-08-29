https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/basaksehir-tur-atladi-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-1087398853.html
Başakşehir tur atladı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Başakşehir tur atladı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, St. Patrick's Athletic engeline takılmadı. Bu sonucun ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T07:13+0300
2024-08-29T07:13+0300
2024-08-29T07:13+0300
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan müsabaka temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Başakşehir'in galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki değişim netlik kazandı. Turuncu-lacivertlilerin zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı yükseldi.Başakşehir'in galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı 35 bin 800'e çıktı.UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:8-) 44 bin 400 puan | Belçika9-) 38 bin 450 puan | Çekya10-) 35 bin 800 puan | Türkiye11-) 31 bin 250 puan | Norveç12-) 30 bin 900 puan | AvusturyaBaşakşehir'in galibiyeti, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.2'lik puan katkısı sağladı. Çekya ekibi Slavia Prag'ın Lille'i 2-1 mağlup etmesi de UEFA ülke puanına etkide bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaraydan-karaborsa-bilet-iddialariyla-ilgili-aciklama-denetim-kurulu-sorusturma-baslatti-1087394755.html
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Başakşehir tur atladı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, St. Patrick's Athletic engeline takılmadı. Bu sonucun ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan müsabaka temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Başakşehir'in galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki değişim netlik kazandı. Turuncu-lacivertlilerin zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı yükseldi.
Başakşehir'in galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı 35 bin 800'e çıktı.
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:
8-) 44 bin 400 puan | Belçika
9-) 38 bin 450 puan | Çekya
10-) 35 bin 800 puan | Türkiye
11-) 31 bin 250 puan | Norveç
12-) 30 bin 900 puan | Avusturya
Başakşehir'in galibiyeti, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.2'lik puan katkısı sağladı. Çekya ekibi Slavia Prag'ın Lille'i 2-1 mağlup etmesi de UEFA ülke puanına etkide bulundu.