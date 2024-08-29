https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/adananin-asabi-kedisi-gununu-insanlari-tirmalamakla-geciriyor-1087426915.html
Adana'nın 'asabi' kedisi: 'Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor'
Adana'nın 'asabi' kedisi: 'Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor'
Sputnik Türkiye
Adana'da kuyumcu dükkanına gelen müşterileri tırmalaması ve rahatsız etmesiyle bilinen kedi 'Kızım' isimli kedinin görüntüleri kameraya yansıdı. Kedinin... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T18:03+0300
2024-08-29T18:03+0300
2024-08-29T18:04+0300
yaşam
adana
kuyumcu
esnaf
kedi
komando
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Adana'da kendisini sevmek isteyen vatandaşları tırmalayan Kuyumcular Çarşısı'nın asabi kedisi Kızım'ın görüntüleri kameraya yansıdı. 'Dikkat tırmalar' yazısı asılan kedinin bulunduğu muhite köpeklerin dahi giremediği ifade edildi.'Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor'Kedinin yıllardır bakımını üstlenen kuyumcu esnafı Levent Altunbüken, "Islığımızı çalıyoruz ve ağaçtan iniyor. Kendisi orada uyur bütün gece. Daha sonrasında dükkanı birlikte açarız ve işimize gücümüze bakarız. Gün içerisinde genelde dükkanda. Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor. Bir de uyuyor zaten başka yaptığı bir şey yok" dedi.'Geceleri komando gibi ağaca çıkıyor'Artan tırmalama vakalarının ardından kedinin gün boyunca yattığı noktaya 'dikkat tırmalar' yazısı asma gereği duyduğunu belirten Altunbüken, "Seven de var, korkan da var. Genelde korkuyorlar. O kadar ikazımıza rağmen hala gelip elini uzatanlar var. Artık biz de yazı yazma gereği duyduk. Yine de okuyan da okumayan da elini uzatıyor. Tırmalıyor" diye konuştu.Kediye 'komando' benzetmesinde de bulunan Altunbüken, "Geceleri komando gibi ağaca çıkıyor, tırmanıyor, yatıp sabah da geri geliyor. Hiç buradan ayrılmaz, dükkanı bekliyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dunya-arkeolojisi-adina-antalyada-onemli-kesif-su-altinda-3-bin-600-yillik-bir-hancer-bulundu-1087405294.html
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adana, kuyumcu, esnaf, kedi, komando
adana, kuyumcu, esnaf, kedi, komando
Adana'nın 'asabi' kedisi: 'Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor'
18:03 29.08.2024 (güncellendi: 18:04 29.08.2024)
Adana'da kuyumcu dükkanına gelen müşterileri tırmalaması ve rahatsız etmesiyle bilinen kedi 'Kızım' isimli kedinin görüntüleri kameraya yansıdı. Kedinin bakımından sorumlu kuyucum, Kızım'ın adeta bir komanda olduğunu ve günününü insanları tırmalamakla geçirdiğini dile getirdi.
Adana'da kendisini sevmek isteyen vatandaşları tırmalayan Kuyumcular Çarşısı'nın asabi kedisi Kızım'ın görüntüleri kameraya yansıdı. 'Dikkat tırmalar' yazısı asılan kedinin bulunduğu muhite köpeklerin dahi giremediği ifade edildi.
'Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor'
Kedinin yıllardır bakımını üstlenen kuyumcu esnafı Levent Altunbüken, "Islığımızı çalıyoruz ve ağaçtan iniyor. Kendisi orada uyur bütün gece. Daha sonrasında dükkanı birlikte açarız ve işimize gücümüze bakarız. Gün içerisinde genelde dükkanda. Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor. Bir de uyuyor zaten başka yaptığı bir şey yok" dedi.
'Geceleri komando gibi ağaca çıkıyor'
Artan tırmalama vakalarının ardından kedinin gün boyunca yattığı noktaya 'dikkat tırmalar' yazısı asma gereği duyduğunu belirten Altunbüken, "Seven de var, korkan da var. Genelde korkuyorlar. O kadar ikazımıza rağmen hala gelip elini uzatanlar var. Artık biz de yazı yazma gereği duyduk. Yine de okuyan da okumayan da elini uzatıyor. Tırmalıyor" diye konuştu.
Kediye 'komando' benzetmesinde de bulunan Altunbüken, "Geceleri komando gibi ağaca çıkıyor, tırmanıyor, yatıp sabah da geri geliyor. Hiç buradan ayrılmaz, dükkanı bekliyor" ifadelerini kullandı.