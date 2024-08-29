3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması açıklandı: 'Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun'
© AA / Özgür AlantorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak
© AA / Özgür Alantor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması'nı sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada planı özetleyen Yumaklı, 'Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun' ifadesinde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan '2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler İle Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar' hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu.
Bakan Yumaklı, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte, hayvancılık ve su ürünlerinde olduğu gibi, bitkisel üretimde de yapılan planlamaların en önemli ayağının uygulamaya alındığını vurgulayarak kararı madde madde özetledi.
Bakan Yumaklı, kararı şu maddelerle özetledi:
İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı.
İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı.
Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi.
Bitkisel üretim yapan ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak.
Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek.
Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak.
Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak.
Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek.
Ayrıca Yumaklı, kararla birlikte çiftçilerin üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bileceğini ve böylece çiftçilerin planlı üretime yönlendirileceğini, aynı zamanda plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olunacağını aktardı.
Yumaklı, açıklamasını "2024-2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025-2026-2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, süreç içinde koordinasyon içinde çalıştığımız Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile tarım sektörünün değerli temsilcilerine ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde sonlandırdı.
TARIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 28, 2024
BİRÇOK İLKİ BARINDIRAN BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ DESTEKLEME MODELİMİZ HAYATA GEÇTİ
📣“2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler İle Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bu… pic.twitter.com/WLsmoaDksN