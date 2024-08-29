https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/3-yillik-bitkisel-uretim-planlamasi-aciklandi-ciftcilerimize-ve-ureticilerimize-hayirli-olsun-1087397825.html

3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması açıklandı: 'Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun'

3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması açıklandı: 'Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması'nı sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada planı özetleyen Yumaklı... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T03:56+0300

2024-08-29T03:56+0300

2024-08-29T03:56+0300

türkiye

resmi gazete

tarım ve orman bakanlığı

tarım

çiftçi

üretici

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan '2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler İle Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar' hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu. Bakan Yumaklı, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte, hayvancılık ve su ürünlerinde olduğu gibi, bitkisel üretimde de yapılan planlamaların en önemli ayağının uygulamaya alındığını vurgulayarak kararı madde madde özetledi. Bakan Yumaklı, kararı şu maddelerle özetledi: Ayrıca Yumaklı, kararla birlikte çiftçilerin üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bileceğini ve böylece çiftçilerin planlı üretime yönlendirileceğini, aynı zamanda plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olunacağını aktardı. Yumaklı, açıklamasını "2024-2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025-2026-2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, süreç içinde koordinasyon içinde çalıştığımız Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile tarım sektörünün değerli temsilcilerine ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/resmi-gazetede-yayimlandi-15-yas-alti-ve-50-yas-ustu-iraklilar-turkiyeye-vizesiz-giris-yapabilecek-1087395630.html

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