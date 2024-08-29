https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/2007-yilinda-dusen-ucagin-enkazina-ulasildi-1087414697.html

2007 yılında düşen uçağın enkazına ulaşıldı

2007 yılında düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Sputnik Türkiye

17 yıl önce Huron Gölü'ne düşen 'Socata TB-20' tipi uçağın enkazı bulundu. Michigan eyalet polisi, özel bir arama kurtarma şirketinin, uçağın enkazına... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T13:29+0300

2024-08-29T13:29+0300

2024-08-29T13:29+0300

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ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Huron Gölü'ne düşen Socata TB-20 tipi uçağın enkazına ulaşıldı. Özel bir arama kurtarma şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uçağın Bois Blanc Adası yakınlarında bulunduğu açıklandı.Michigan eyalet polisinin verdiği bilgilere göre, enkazın yanında insan iskelet kalıntıları da tespit edildi. North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezi’nde yapılan incelemeler, kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğunu doğruladı.Ne olmuştu?Stauffer Jr.'ın nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı 'Socata TB-20' tipi uçak, 2007 yılında ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü. Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılmış, ancak Stauffer Jr. ve uçağın enkazına dair bir iz bulunamamıştı.Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir arama şirketi, Ekim 2023'te yeniden arama çalışmalarına başlamış ve 17 yıl sonra enkazın izine ulaşmayı başarmıştı.

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