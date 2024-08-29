2007 yılında düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Türkiye
SON DAKİKA | Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ziraat Bankası çiftçilerin tarlalarını satışa çıkardı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de en çok tercih edilen estetik operasyonlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sokakta insanları rastgele bıçaklayan saldırganlarla gündeme gelen hastalık: Mizantropi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Renticar CEO'su Zafer Salman: Çin arabaları Avrupalı otomobillerden dayanıklı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump, katıldığı her seçimde azınlıklar arasındaki oyunu artırmayı başardı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
19:10
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
20:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:39
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nazilerin soykırım ve öjenik politikası
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık ve yoksulluk sınırı zirveyi gördü
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bu haftaki dosya konumuz ''estetik çılgınlığı''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’ten ikonik duruşu için patent başvurusu
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
15:27
2 dk
SESLİ HABER
İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı: Belediyeler arasında köprü olacağız
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/2007-yilinda-dusen-ucagin-enkazina-ulasildi-1087414697.html
2007 yılında düşen uçağın enkazına ulaşıldı
2007 yılında düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Sputnik Türkiye
17 yıl önce Huron Gölü'ne düşen 'Socata TB-20' tipi uçağın enkazı bulundu. Michigan eyalet polisi, özel bir arama kurtarma şirketinin, uçağın enkazına... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T13:29+0300
2024-08-29T13:29+0300
uçak
yaşam
ölüm
ölü
ölü bulundu
enkaz
uçak seferi
uçak seferleri
uçak kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/12/1071243805_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f9f3f604f57a0bb7723d12cc148f4e7c.jpg
ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Huron Gölü'ne düşen Socata TB-20 tipi uçağın enkazına ulaşıldı. Özel bir arama kurtarma şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uçağın Bois Blanc Adası yakınlarında bulunduğu açıklandı.Michigan eyalet polisinin verdiği bilgilere göre, enkazın yanında insan iskelet kalıntıları da tespit edildi. North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezi’nde yapılan incelemeler, kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğunu doğruladı.Ne olmuştu?Stauffer Jr.'ın nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı 'Socata TB-20' tipi uçak, 2007 yılında ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü. Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılmış, ancak Stauffer Jr. ve uçağın enkazına dair bir iz bulunamamıştı.Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir arama şirketi, Ekim 2023'te yeniden arama çalışmalarına başlamış ve 17 yıl sonra enkazın izine ulaşmayı başarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/beyin-cerrahinin-13-yasindaki-kizina-bir-ameliyat-sirasinda-hastasinin-kafatasinda-delik-actirdigi-1087407025.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/12/1071243805_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_b02b2e450ecf4bbe3ddf7fbfd2722669.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uçak, ölüm, ölü, ölü bulundu, enkaz, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası
uçak, ölüm, ölü, ölü bulundu, enkaz, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası

2007 yılında düşen uçağın enkazına ulaşıldı

13:29 29.08.2024
© AAKolombiya'da uçak kazası
Kolombiya'da uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA
Abone ol
17 yıl önce Huron Gölü'ne düşen 'Socata TB-20' tipi uçağın enkazı bulundu. Michigan eyalet polisi, özel bir arama kurtarma şirketinin, uçağın enkazına eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında ulaştığını açıkladı.
ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Huron Gölü'ne düşen Socata TB-20 tipi uçağın enkazına ulaşıldı. Özel bir arama kurtarma şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uçağın Bois Blanc Adası yakınlarında bulunduğu açıklandı.
Michigan eyalet polisinin verdiği bilgilere göre, enkazın yanında insan iskelet kalıntıları da tespit edildi. North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezi’nde yapılan incelemeler, kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğunu doğruladı.

Ne olmuştu?

Stauffer Jr.'ın nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı 'Socata TB-20' tipi uçak, 2007 yılında ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü. Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılmış, ancak Stauffer Jr. ve uçağın enkazına dair bir iz bulunamamıştı.
Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir arama şirketi, Ekim 2023'te yeniden arama çalışmalarına başlamış ve 17 yıl sonra enkazın izine ulaşmayı başarmıştı.
Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
YAŞAM
Beyin cerrahının 13 yaşındaki kızına bir ameliyat sırasında hastasının kafatasında delik açtırdığı ortaya çıktı
11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала