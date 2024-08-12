https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yunanistanda-buyuk-yangin-bir-cocuk-hastanesi-ile-askeri-hastane-tahliye-edildi-1086746873.html
Yunanistan'da büyük yangın: Bir çocuk hastanesi ile askeri hastane tahliye edildi
Yunanistan'da büyük yangın: Bir çocuk hastanesi ile askeri hastane tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnova'da yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın sebebiyle iki... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T10:48+0300
2024-08-12T10:48+0300
2024-08-12T10:49+0300
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askeri hastane
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnova'da ağaçlık alanda çıkan yangın, bu sabah erken saatlerde rüzgarın etkisiyle Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi yakınına ulaştı. Yunan basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, bölgede bulunan hastanelerin tahliye edilmesi kararı alırken, çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi.Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yaptığı açıklamada bir itfaiyecinin yaralandığını bildirirken, "Maalesef, rüzgarın şiddetinin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor ve bu nedenle yangının devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların yetkililerin talimatlarına uyması gerekiyor" dedi.
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yunanistan yangın hastane, yunanistan hastane tahliye
yunanistan yangın hastane, yunanistan hastane tahliye
Yunanistan'da büyük yangın: Bir çocuk hastanesi ile askeri hastane tahliye edildi
10:48 12.08.2024 (güncellendi: 10:49 12.08.2024)
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnova'da yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın sebebiyle iki hastane tahliye edildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnova'da ağaçlık alanda çıkan yangın, bu sabah erken saatlerde rüzgarın etkisiyle Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi yakınına ulaştı.
Yunan basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, bölgede bulunan hastanelerin tahliye edilmesi kararı alırken, çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yaptığı açıklamada bir itfaiyecinin yaralandığını bildirirken, "Maalesef, rüzgarın şiddetinin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor ve bu nedenle yangının devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların yetkililerin talimatlarına uyması gerekiyor" dedi.