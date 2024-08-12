https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yunanistanda-buyuk-yangin-bir-cocuk-hastanesi-ile-askeri-hastane-tahliye-edildi-1086746873.html

Yunanistan'da büyük yangın: Bir çocuk hastanesi ile askeri hastane tahliye edildi

Yunanistan'da büyük yangın: Bir çocuk hastanesi ile askeri hastane tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnova'da yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın sebebiyle iki... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T10:48+0300

2024-08-12T10:48+0300

2024-08-12T10:49+0300

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askeri hastane

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnova'da ağaçlık alanda çıkan yangın, bu sabah erken saatlerde rüzgarın etkisiyle Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi yakınına ulaştı. Yunan basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, bölgede bulunan hastanelerin tahliye edilmesi kararı alırken, çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi.Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yaptığı açıklamada bir itfaiyecinin yaralandığını bildirirken, "Maalesef, rüzgarın şiddetinin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor ve bu nedenle yangının devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların yetkililerin talimatlarına uyması gerekiyor" dedi.

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yunanistan yangın hastane, yunanistan hastane tahliye