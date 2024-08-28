https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/yuksekogretim-kurumlari-yabanci-dil-sinavi-sonuclari-aciklandi-1087376782.html

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-28T14:40+0300

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türkiye

ösym

sınav

yökdil

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Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ağustos'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kpss-sonuclari-aciklandi--1087172003.html

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