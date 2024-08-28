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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ağustos'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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ösym, sınav, yökdil
ösym, sınav, yökdil

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

14:40 28.08.2024
© AAYKS, ÖSYM, sınav
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA
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2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ağustos'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
TÜRKİYE
KPSS sonuçları açıklandı
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