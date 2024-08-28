https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/yuksekogretim-kurumlari-yabanci-dil-sinavi-sonuclari-aciklandi-1087376782.html
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T14:40+0300
2024-08-28T14:40+0300
2024-08-28T14:40+0300
türkiye
ösym
sınav
yökdil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104218/06/1042180653_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_30c892103782e37eea1c5c33440b84b3.jpg
Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ağustos'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kpss-sonuclari-aciklandi--1087172003.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104218/06/1042180653_178:0:927:562_1920x0_80_0_0_e9684a6230bcf75dfe3f42b03b7067e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ösym, sınav, yökdil
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ağustos'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.