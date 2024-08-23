https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kpss-sonuclari-aciklandi--1087172003.html
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T10:09+0300
2024-08-23T10:09+0300
2024-08-23T10:09+0300
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
KPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara "www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.