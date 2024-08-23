KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara "www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.