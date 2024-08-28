https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/young-boys-teknik-direktoru-rahmeni-kizdiran-soru-bu-sizin-gorusunuz-sogutmadik-1087361484.html
Young Boys teknik direktörü Rahmen'i kızdıran soru: 'Bu sizin görüşünüz, soğutmadık'
Young Boys teknik direktörü Rahmen'i kızdıran soru: 'Bu sizin görüşünüz, soğutmadık'
Sputnik Türkiye
Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup edip Şampiyonlar Ligi bileti aldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T11:07+0300
2024-08-28T11:07+0300
2024-08-28T11:07+0300
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young boys
teknik direktör
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Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, RAMS Park'ta yapılan ve 1-0 kazandıkları rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İstanbul'daki atmosferin ve sahaya atılan su şişelerinin kendilerini etkilemediğini aktaran Rahmen, "Olumlu bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Çok ateşli bir ortam olduğunu anladık. Çok heyecanlı bir atmosferdeydik. Son anlarda gerilim fazla tırmandı. Nihayetinde oyun içinde doğru ritmi bulduk ve oyun planımız dışına çıkmadık." ifadelerini kullandı.'Oyunu soğutmadık'Rahmen, futbolcularının oyunu soğutan hareketler yaptıklarının söylenmesi üzerine, "Bu sizin görüşünüz. Ben bunu 'Oyunu soğutmak' olarak tarif etmem. İlk devrede çok baskın oynadık. İkinci yarıda Galatasaray gibi güçlü bir takımın ofansif silahları ilk yarıdaki hızımızı kesti. 10-15 dakika boyunca baskıya dayanmamız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Çok kalemize gelmelerine izin vermedik, kontratak pozisyonlarında da tehlikeli çıktık. Oyunu soğuttuğumuzu söyleyemem." şeklinde görüş belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kerem-demirbay-galatasaray-ve-ulkemize-yakisani-yapamadik-1087348133.html
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galatasaray, young boys, teknik direktör
galatasaray, young boys, teknik direktör
Young Boys teknik direktörü Rahmen'i kızdıran soru: 'Bu sizin görüşünüz, soğutmadık'
Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup edip Şampiyonlar Ligi bileti aldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Rahmen, "Evimizde ve deplasmanda Galatasaray karşısında son derece etkileyici performans sergiledik. Oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, RAMS Park'ta yapılan ve 1-0 kazandıkları rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İstanbul'daki atmosferin ve sahaya atılan su şişelerinin kendilerini etkilemediğini aktaran Rahmen, "Olumlu bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Çok ateşli bir ortam olduğunu anladık. Çok heyecanlı bir atmosferdeydik. Son anlarda gerilim fazla tırmandı. Nihayetinde oyun içinde doğru ritmi bulduk ve oyun planımız dışına çıkmadık." ifadelerini kullandı.
Rahmen, futbolcularının oyunu soğutan hareketler yaptıklarının söylenmesi üzerine, "Bu sizin görüşünüz. Ben bunu 'Oyunu soğutmak' olarak tarif etmem. İlk devrede çok baskın oynadık. İkinci yarıda Galatasaray gibi güçlü bir takımın ofansif silahları ilk yarıdaki hızımızı kesti. 10-15 dakika boyunca baskıya dayanmamız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Çok kalemize gelmelerine izin vermedik, kontratak pozisyonlarında da tehlikeli çıktık. Oyunu soğuttuğumuzu söyleyemem." şeklinde görüş belirtti.