https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kerem-demirbay-galatasaray-ve-ulkemize-yakisani-yapamadik-1087348133.html
Kerem Demirbay maçın ardından konuştu: 'Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık'
Kerem Demirbay maçın ardından konuştu: 'Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık'
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Young Boys karşılaşmasının ardından açıklama yaptı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-28T02:15+0300
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uefa avrupa ligi
young boys
yenilgi
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys RAMS Park'ta karşılaştı. Young Boys'a karşı alınan 1-0'lık yenilginin ardından Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Kerem Demirbay, "Başaramadık, üzgünüz. Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık. Ülkemizi ve Galatasaray'ı temsil etmek istedik ama başaramadık" dedi.'Başarılı olmak istiyoruz'Demirbay, Avrupa Ligi'nde ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Ülkemize yakışanı yapmak istiyoruz. Pozitif enerjili bir aile ve takım olarak nereye gidebiliyorsak oraya gitmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. İnşallah böyle olur" ifadelerinde bulundu.Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasarayin-sampiyonlar-ligine-veda-etmesi-sonrasi-okan-buruktan-aciklama-hedefimiz-avrupa-ligini-1087347520.html
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galatasay kulübü, uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa ligi, young boys, yenilgi
galatasay kulübü, uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa ligi, young boys, yenilgi
Kerem Demirbay maçın ardından konuştu: 'Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık'
02:15 28.08.2024 (güncellendi: 02:17 28.08.2024)
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Young Boys karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys RAMS Park'ta karşılaştı. Young Boys'a karşı alınan 1-0'lık yenilginin ardından Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Kerem Demirbay, "Başaramadık, üzgünüz. Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık. Ülkemizi ve Galatasaray'ı temsil etmek istedik ama başaramadık" dedi.
'Başarılı olmak istiyoruz'
Demirbay, Avrupa Ligi'nde ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Ülkemize yakışanı yapmak istiyoruz. Pozitif enerjili bir aile ve takım olarak nereye gidebiliyorsak oraya gitmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. İnşallah böyle olur" ifadelerinde bulundu.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
"Futbol çok basit bir oyun. Bu oyunda kazanırsın veya yenilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçta biz yenildik. Bu çok net. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Camia olarak kafamızı kaldırmalıyız. Devam etmeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz"