https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/e-okul-sube-sorgulama-1-ve-5-sinif-sube-kura-cekimi-sonuclari-aciklandi-mi--1087384683.html

E-okul şube sorgulama: 1. ve 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

E-okul şube sorgulama: 1. ve 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı 1. ve 5. sınıfların şube belirleme işlemi kura çekimi ile yapıldı. İlkokula başlayan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri bu yöntem ile... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T18:04+0300

2024-08-28T18:04+0300

2024-08-28T18:06+0300

türkiye

eğitim

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

ders

ders programı

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öğretmen

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MEB, 1. ve 5. sınıfların şube belirleme işlemi kura çekimini e-okul sistemi üzerinden yayınladı.İlkokul birinci sınıflar belli oldu mu?1.sınıf öğretmen ve şube seçimi kura sonuçları açıklandı. MEB tarafından e-okul sisteminden veliler ile bilgiler paylaşıldı.E-Okul girişi nasıl yapılır?Öğrenciler veliler “e-okul.meb.gov.tr” adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girerek şubelerini öğrenebilecek.MEB okullara yazı gönderdiMilli Eğitim Bakanlığı valiliklere gönderdiği bilgi yazısında; "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o dersi yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.""Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/meb-6-ildeki-30-okulun-isminin-turkce-olmadigi-icin-degistirilmesini-istedi-1087106467.html

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e-okul giriş, ilkokul birinci sınıflar belli oldu mu, 1.sınıf kurası, 5.sınıf kurası, meb giriş, 1.sınıf kura, 1.sınıf ihtiyaçları